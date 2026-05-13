*15:49JST 5月13日本国債市場：債券先物は128円90銭で取引終了

[今日のまとめ]

＜円債市場＞

長期国債先物2026年6月限

寄付128円90銭 高値129円02銭 安値128円78銭 引け128円90銭

2年 1.377％

5年 1.914％

10年 2.572％

20年 3.445％



13日の債券先物6月限は128円90銭で取引を開始し、128円90銭で引けた。



＜米国債概況＞

2年債は3.98％、10年債は4.46％、30年債は5.02％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）



＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は3.09％、英国債は5.10％、オーストラリア10年債は5.06％、NZ10年債は4.73％近辺で推移。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・18：00 ユーロ圏・1-3月期域内総生産改定値（速報値：前年比＋0.8％）

・18：00 ユーロ圏・3月鉱工業生産（予想：前月比＋0.3％）

・21：30 米・4月生産者物価コア指数（予想：前年比＋4.3％、3月：＋3.8％）

海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》