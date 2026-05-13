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5月13日本国債市場：債券先物は128円90銭で取引終了
記事提供元：フィスコ
*15:49JST 5月13日本国債市場：債券先物は128円90銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2026年6月限
寄付128円90銭 高値129円02銭 安値128円78銭 引け128円90銭
2年 1.377％
5年 1.914％
10年 2.572％
20年 3.445％
13日の債券先物6月限は128円90銭で取引を開始し、128円90銭で引けた。
＜米国債概況＞
2年債は3.98％、10年債は4.46％、30年債は5.02％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は3.09％、英国債は5.10％、オーストラリア10年債は5.06％、NZ10年債は4.73％近辺で推移。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・18：00 ユーロ圏・1-3月期域内総生産改定値（速報値：前年比＋0.8％）
・18：00 ユーロ圏・3月鉱工業生産（予想：前月比＋0.3％）
・21：30 米・4月生産者物価コア指数（予想：前年比＋4.3％、3月：＋3.8％）
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
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