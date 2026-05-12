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5/12の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:41JST 5/12
強気材料
・NYダウは上昇（49704.47、+95.31）
・ナスダック総合指数は上昇（26274.13、+27.05）
・SOX指数は上昇（12081.04、+305.54）
・シカゴ日経225先物は上昇（62935、+535）
・高市内閣による防衛費増額などの経済政策
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均株価は下落（62417.88、-295.77）
・米長期金利上昇
・日中関係の緊迫化
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・米原油先物相場は上昇（98.07、+2.65）
・ドル円相場（157.10-20）
・3月家計支出
・日銀金融政策決定会合における主な意見(4月27・28日分)
・3月景気一致指数
・3月景気先行CI指数
・連合が26年春季生活闘争(春闘)の第5回回答集計結果公表
・4月米国消費者物価コア指数
・4月米国財政収支
・米国シカゴ連銀総裁が講演
・欧州連合（EU）外相理事会
・4月ドイツCPI
・5月ドイツZEW期待指数
・4月インド消費者物価指数
・4月ブラジル拡大消費者物価指数(IPCA)《YY》
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