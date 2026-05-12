*08:41JST 5/12

強気材料

・NYダウは上昇（49704.47、+95.31）

・ナスダック総合指数は上昇（26274.13、+27.05）

・SOX指数は上昇（12081.04、+305.54）

・シカゴ日経225先物は上昇（62935、+535）

・高市内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均株価は下落（62417.88、-295.77）

・米長期金利上昇

・日中関係の緊迫化

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・米原油先物相場は上昇（98.07、+2.65）

・ドル円相場（157.10-20）

・3月家計支出

・日銀金融政策決定会合における主な意見(4月27・28日分)

・3月景気一致指数

・3月景気先行CI指数

・連合が26年春季生活闘争(春闘)の第5回回答集計結果公表

・4月米国消費者物価コア指数

・4月米国財政収支

・米国シカゴ連銀総裁が講演

・欧州連合（EU）外相理事会

・4月ドイツCPI

・5月ドイツZEW期待指数

・4月インド消費者物価指数

・4月ブラジル拡大消費者物価指数(IPCA)《YY》