

[NYDow・NasDaq・CME（表）]

NYDOW;49,704.47;+95.31Nasdaq;26,274.12;+27.04CME225;62935;+535(大証比)

[NY市場データ]

11日のNY市場は続伸。ダウ平均は95.31ドル高の49704.47ドル、ナスダックは27.05ポイント高の26274.13で取引を終了した。

和平案を巡り合意に至らず、戦争長期化を警戒し、寄り付き後、下落。半導体関連が支え、相場は上昇に転じたものの、原油価格や金利の上昇を警戒し伸び悩んだ。終盤にかけ、企業決算を好感した買い、半導体などハイテクが押し上げ、相場は続伸。ナスダックは過去最高値を更新し、終了した。セクター別では自動車・自動車部品、エネルギーが上昇した一方、家庭・パーソナルが下落。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比535円高の62935円。ADR市場では、対東証比較（1ドル157.15円換算）で、ソフトバンクG＜9983＞、リクルートHD＜6098＞、オリックス＜8411＞などが上昇し、全般買い優勢。《YY》