*08:09JST 米国株式市場は続伸、イラン緊張長期化を警戒もハイテクが押し上げ

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（11日）

MAY11

Ｏ 63695（ドル建て）

Ｈ 63845

Ｌ 62390

Ｃ 62955 大証比+555（イブニング比+20）

Vol 5619



MAY11

Ｏ 63670（円建て）

Ｈ 63830

Ｌ 62355

Ｃ 62935 大証比+535（イブニング比+0）

Vol 18355

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（11日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル157.15円換算）で、ソフトバンクG＜9983＞、リク

ルートHD＜6098＞、オリックス＜8411＞などが上昇し、全般買い優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) アイシン精機 15.09 0.00 2371 9

7

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 7.00 0.01 5500 -

8

8035 (TOELY) 住友商事 45.97 -0.16 7224 1

8

6758 (SONY.N) TDK 18.86 -0.18 2964 2

8

9432 (NTTYY) KDDI 16.04 -0.11 2521 1.

5

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.97 -0.13 933 17.

8

6501 (HTHIY) 日立製作所 31.43 -0.47 4939 5

2

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 18.70 -1.44 5877 13

4

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -4.73 4843 13

8

4063 (SHECY) 信越化学工業 24.17 0.11 7597 2

3

8001 (ITOCY) 丸紅 347.57 -0.43 5462 4

4

8316 (SMFG.N) みずほFG 8.81 0.12 6922 3

2

8031 (MITSY) 東京エレク 168.64 -4.86 53004 92

4

6098 (RCRUY) リクルートHD 10.00 0.00 7858 15

8

4568 (DSNKY) 第一三共 17.05 0.54 2679 3

0

9433 (KDDIY) 関西電力 7.56 0.04 2376

3

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 12.65 -0.20 994 -98

9

8766 (TKOMY) 三井不動産 32.00 0.10 1676 5.

5

7267 (HMC.N) スズキ 45.66 -0.74 1794 10.

5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 19.64 0.87 6173

9

6902 (DNZOY) ファナック 24.17 -0.23 7597 3

3

4519 (CHGCY) 中外製薬 25.32 -0.10 7958

5

4661 (OLCLY) オリエンランド 13.96 -0.32 2194 -8.

5

8411 (MFG.N) オリックス 36.74 3.01 5774 26

0

6367 (DKILY) ダイキン工業 15.46 -0.23 24295

5

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 16.36 -0.10 5142 -2

0

7741 (HOCPY) キヤノン 26.19 0.12 4116 2

4

6503 (MIELY) 三菱電機 83.16 -0.89 6534 8

7

6981 (MRAAY) 日東電工 19.83 -0.58 3116 1

5

7751 (CAJPY) 任天堂 11.07 0.65 6959 -6

1

6273 (SMCAY) SMC 26.39 -0.38 82944 62

4

7182 (JPPTY) 日産自動車 4.50 0.04 354 3.

8

6146 (DSCSY) ディスコ 47.10 -2.40 74018 63

8

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 12.15 0.05 1909

8

8053 (SSUMY) 三菱商事 33.65 0.00 5288 3

6

6702 (FJTSY) 富士通 21.19 -0.27 3330 -1

1

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 129.50 17.90 20351 -7

4

5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.49 0.02 3297 -

1

6178 (JPPHY) 日本郵政 11.98 -0.64 1883 1

8

8002 (MARUY) 三井物産 723.01 6.68 5681 3

2

6723 (RNECY) ルネサス 11.20 -0.30 3520 2

0

6954 (FANUY) 京セラ 18.36 0.15 2885 2

7

8725 (MSADY) 第一生命HD 18.78 0.36 1476 9.

5

8801 (MTSFY) 三菱地所 28.60 0.18 4494

5

6301 (KMTUY) 小松製作所 42.51 0.23 6680 6

5

4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.72 0.07 3055

0

6594 (NJDCY) 日本電産 4.35 0.24 2734 -1

6

6857 (ATEYY) シスメックス 8.39 -0.20 1318 -

7

4543 (TRUMY) テルモ 12.39 -0.17 1947 -1

0

8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.39 0.06 1476 1

2

（時価総額上位50位、1ドル157.15円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（11日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

8697 (JPXGY) MS&ADインシHD 27.60 4337 313 7.7

8

2801 (KIKOY) キッコーマン 18.40 1446 72 5.2

4

8411 (MFG.N) オリックス 36.74 5774 260 4.7

2

5802 (SMTOY) 住友電気工業 74.52 11711 501 4.4

7

8802 (MITEY) 住友不動産 16.00 5029 213 4.4

2

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（11日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

7751 (CAJPY) 任天堂 11.07 6959 -61 -0.8

7

8113 (UNICY) イオン 9.67 1520 -12 -0.7

8

6752 (PCRHY) ソニー 21.31 3349 -23 -0.6

8

4689 (YAHOY) LINEヤフー 5.67 446 -2.8 -0.6

2



「米国株式市場概況」（11日）

ＮＹＤＯＷ

終値：49704.47 前日比：95.31

始値：49549.07 高値：49771.24 安値：49475.78

年初来高値：50188.14 年初来安値：45166.64

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：26274.13 前日比：27.05

始値：26135.63 高値：26359.31 安値：26129.83

年初来高値：26274.13 年初来安値：20794.64

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：7412.84 前日比：13.91

始値：7385.31 高値：7428.97 安値：7384.20

年初来高値：7412.84 年初来安値：6343.72

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.988％ 米10年国債 4.415％

米国株式市場は続伸。ダウ平均は95.31ドル高の49704.47ドル、ナスダックは27.05

ポイント高の26274.13で取引を終了した。

和平案を巡り合意に至らず、戦争長期化を警戒し、寄り付き後、下落。半導体関連

が支え、相場は上昇に転じたものの、原油価格や金利の上昇を警戒し伸び悩んだ。

終盤にかけ、企業決算を好感した買い、半導体などハイテクが押し上げ、相場は続

伸。ナスダックは過去最高値を更新し、終了した。セクター別では自動車・自動車

部品、エネルギーが上昇した一方、家庭・パーソナルが下落。

半導体のインテル（INTC）は韓国のチップメーカーSKハイニックスと、高帯域幅メ

モリとロジックチップを統合するためのチップパッケージング技術の提供につい

て、協議しているとの韓国メディア報道で売上増期待に、上昇。電気自動車メーカ

ーのテスラ（TSLA）はマスク最高経営責任者（CEO）がトランプ大統領の訪中に同行

招待されたことが明かになり、上昇。

光ファイバー製造のコーニング（GLW）はアナリストの投資判断引き上げで上昇。広

告技術会社のザ・トレードデスク（TTD）はアナリストの投資判断引き下げで下落。

ケーブルテレビのフォックス（FOX）は第3四半期決算で調整後の1株当たり利益が前

年から市場の予想以上に伸び、さらに、プロアメリカンフットボールリーグNFLのレ

ギュラーシーズン2試合の追加放映権を獲得したことを発表し、上昇。

ヘルスケアソリューションのヒムズ＆ハーズ・ヘルス（HIMS）は取引終了後に四半

期決算を発表。見通しが予想を下回り、時間外取引で売られている。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》