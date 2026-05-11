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5/11の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:44JST 5/11
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（49609.16、+12.19）
・ナスダック総合指数は上昇（26247.08、+440.88）
・SOX指数は上昇（11775.50、+614.51）
・シカゴ日経225先物は上昇（63665、+825）
・米長期金利は低下
・高市内閣による防衛費増額などの経済政策
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均株価は下落（62713.65、-120.19）
・日中関係の緊迫化
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・米原油先物相場は上昇（95.42、+0.61）
・ドル円相場（156.80-90）
・国債買い入れオペ(日本銀行)
・経団連会長が会見
・4月米国中古住宅販売件数
・4月中国消費者物価指数
・4月中国生産者物価指数
・欧州連合(EU)外相理事会
・ブラジルFIPE消費者物価指数(先週)
・ブラジル週次景気動向調査
・ブラジル貿易収支(先週)
・4月中国資金調達総額(15日までに)
・4月中国マネーサプライ(15日までに)
・4月中国元建て新規貸出残高(15日までに)《YY》
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