*08:44JST 5/11

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（49609.16、+12.19）

・ナスダック総合指数は上昇（26247.08、+440.88）

・SOX指数は上昇（11775.50、+614.51）

・シカゴ日経225先物は上昇（63665、+825）

・米長期金利は低下

・高市内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均株価は下落（62713.65、-120.19）

・日中関係の緊迫化

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・米原油先物相場は上昇（95.42、+0.61）

・ドル円相場（156.80-90）

・国債買い入れオペ(日本銀行)

・経団連会長が会見

・4月米国中古住宅販売件数

・4月中国消費者物価指数

・4月中国生産者物価指数

・欧州連合(EU)外相理事会

・ブラジルFIPE消費者物価指数(先週)

・ブラジル週次景気動向調査

・ブラジル貿易収支(先週)

・4月中国資金調達総額(15日までに)

・4月中国マネーサプライ(15日までに)

・4月中国元建て新規貸出残高(15日までに)《YY》