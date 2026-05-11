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「株式」ADR日本株ランキング～全般買い優勢、シカゴは大阪日中比825円高の63665円
*08:00JST 「株式」ADR日本株ランキング～全般買い優勢、シカゴは大阪日中比825円高の63665円
ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル156.68円換算）で、東京エレク＜8031＞、日本たばこ産業＜2914＞、ファナック＜6902＞などが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比825円高の63665円。
米国株式市場は反発。ダウ平均は12.19ドル高の49609.16ドル、ナスダックは440.88ポイント高の26247.08で取引を終了した。雇用統計の安定した結果を受け、労働市場や経済に楽観的見方が強まり、寄り付き後、上昇。中東情勢への懸念存続で原油価格が上昇も安定、金利の低下や半導体が強く、ナスダックは終日堅調に推移し過去最高値を更新した。ダウは失速も終盤にかけて持ち直し、終了。
8日のニューヨーク外為市場でドル・円は156円83銭へ上昇後、156円44銭まで下落し、156円67銭で引けた。米4月雇用統計で非農業部門雇用者数の伸びが鈍化も予想を上回りドル買いが優勢となったのち、賃金の伸びが予想を下回ったため、長期金利が低下し、ドル売りに押された。ユーロ・ドルは1.1758ドルから1.1787ドルまで上昇し、1.1787ドルで引けた。
8日のNY原油先物6月限は小幅高。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物6月限は、前営業日比＋0.61ドル（＋0.64％）の95.42ドルで通常取引を終了した。
「ADR上昇率上位5銘柄」（8日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
6178 (JPPHY) 日本郵政 12.62 1977 121.5 6.5
5
8802 (MITEY) 住友不動産 16.00 5014 258 5.4
2
5020 (JXHLY) ENEOS 17.31 1356 66.5 5.1
6
6762 (TTDKY) アドバンテスト 198.30 31070 1185 3.9
7
8031 (MITSY) 東京エレク 173.50 54368 1918 3.6
6
「ADR下落率上位5銘柄」（8日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
7751 (CAJPY) 任天堂 10.42 6530 -1137 -14.8
3
9433 (KDDIY) 関西電力 7.52 2356 -52.5 -2.1
8
6594 (NJDCY) 日本電産 4.11 2576 -31 -1.1
9
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 16.46 5158 -55 -1.0
6
■そのたADR（8日）
7203 (TM.N) アイシン精機 15.09 0.00 2364 7
3
8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 6.99 -0.11 5476 7
0
8035 (TOELY) 住友商事 46.13 -0.49 7228 4
8
6758 (SONY.N) TDK 19.04 0.78 2983 59.
5
9432 (NTTYY) KDDI 16.15 0.10 2530 1.
5
8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 3.10 0.09 971 2
6
6501 (HTHIY) 日立製作所 31.90 0.85 4998 6
0
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 20.14 0.91 6311 18
0
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -3.82 4829 12
4
4063 (SHECY) 信越化学工業 24.06 -0.13 7539 5
9
8001 (ITOCY) 丸紅 348.00 1.01 5452 3
4
8316 (SMFG.N) みずほFG 8.69 0.03 6808 3
7
8031 (MITSY) 東京エレク 173.50 10.81 54368 191
8
6098 (RCRUY) リクルートHD 10.00 0.00 7834 1
2
4568 (DSNKY) 第一三共 16.51 0.15 2587 -
9
9433 (KDDIY) 関西電力 7.52 -0.28 2356 -52.
5
7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 12.85 0.23 1007 -100
3
8766 (TKOMY) 三井不動産 31.90 -0.20 1666 9.
5
7267 (HMC.N) スズキ 46.40 1.28 1817
9
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.77 -0.07 5882 11
3
6902 (DNZOY) ファナック 24.40 2.24 7646 13
1
4519 (CHGCY) 中外製薬 25.42 -0.22 7966 6
6
4661 (OLCLY) オリエンランド 14.28 0.18 2237 -4.
5
8411 (MFG.N) オリックス 33.73 0.54 5285
8
6367 (DKILY) ダイキン工業 15.69 0.15 24583 3
3
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 16.46 -0.17 5158 -5
5
7741 (HOCPY) キヤノン 26.07 0.36 4085 2
2
6503 (MIELY) 三菱電機 84.05 2.81 6584 12
4
6981 (MRAAY) 日東電工 20.41 0.98 3198 4
0
7751 (CAJPY) 任天堂 10.42 -1.38 6530 -113
7
6273 (SMCAY) SMC 26.77 1.83 83886 102
6
7182 (JPPTY) 日産自動車 4.46 -0.02 349 3.
3
6146 (DSCSY) ディスコ 49.50 1.50 77557 255
7
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 12.10 0.07 1896 -2.
5
8053 (SSUMY) 三菱商事 33.65 -0.30 5272 2
3
6702 (FJTSY) 富士通 21.46 0.86 3362 -2
0
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 132.61 21.01 20777 34
7
5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.47 0.07 3281 -
3
6178 (JPPHY) 日本郵政 12.62 0.88 1977 121.
5
8002 (MARUY) 三井物産 716.33 9.21 5612 5
2
6723 (RNECY) ルネサス 11.50 0.28 3604 7
4
6954 (FANUY) 京セラ 18.21 -0.05 2853 38.
5
8725 (MSADY) 第一生命HD 18.42 0.03 1443 4.
5
8801 (MTSFY) 三菱地所 28.42 0.80 4453 7
5
6301 (KMTUY) 小松製作所 42.28 0.71 6624 5
8
4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.65 0.39 3024
1
6594 (NJDCY) 日本電産 4.11 0.08 2576 -3
1
6857 (ATEYY) シスメックス 8.59 0.26 1346 -
4
4543 (TRUMY) テルモ 12.56 0.20 1968 -4.
5
8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.33 -0.20 1462 1
7
（時価総額上位50位、1ドル156.68円換
算）《AN》
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