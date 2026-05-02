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前日に動いた銘柄 part1ティラド、TOTO、ヤクルト本社など
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1ティラド、TOTO、ヤクルト本社など
銘柄名<コード>1日終値⇒前日比
双日＜2768＞ 6218 +358
27年3月期純利益25.5％増予想。
クイック＜4318＞ 766 -75
営業利益が前期1.1％増・今期10.3％減予想。
フジ住宅＜8860＞ 772 -33
27年3月期業績予想を開示せず。
トランスシティ＜9310＞ 1193 +29
26年3月期業績と配当見込みを上方修正。
三菱商事＜8058＞ 5219 +229
27年3月期純利益37.4％増予想。
SMEJ＜4772＞ 120 +30
第1四半期営業利益が前年同期比5.5倍。
ティラド＜7236＞ 14600 +3490
大幅な増配発表を引き続き評価で。
TOTO＜5332＞ 6425 +1000
2ケタ増益・増配計画を受けて買い安心感。
ヤクルト本社＜2267＞ 3087 +354.5
一部月刊紙報道を材料視。
セレス＜3696＞ 2062 +267
第1四半期大幅増益を評価の動きが継続。
豊田通商＜8015＞ 6868 +767
底堅い決算や自己株TOBの実施を発表。
東日本旅客鉄道＜9020＞ 3700 +312
中期業績計画は引き上げへ。
東京エレクトロン＜8035＞ 47450 +3060
実績値・上半期ガイダンスともに市場予想を上振れ。
マルマエ＜6264＞ 2041 +131
ショートカバーなど優勢の流れか。
東洋製罐グループホールディングス＜5901＞ 3438 +199
前期営業益予想を上方修正へ。
テスホールディングス＜5074＞ 808 +35
上値の節目突破で値幅取り妙味も。
TOWA＜6315＞ 3050 +130
足元では半導体製造装置株の中で突出の動き。
シンプレクスHD＜4373＞ 921 +42
今期の増益・増配見通しを評価の動き。
キーエンス＜6861＞ 76460 +5160
足元の好業績評価の流れが継続へ。
マックス＜6454＞ 1796 +103
配当政策の変更などをポジティブ視も。
SHOEI<7839> 1850 +102
東海東京証券では投資判断を格上げ。
スカパーJSAT<9412> 3515 +65
直近ではゴールドマン・サックス証券など目標株価上げ。
NTN<6472> 399.4 +17.2
決算ポジティブ視の動きが続く格好に。
ダイキン工業<6367> 22855 +890
エリオットの株式取得など引き続き思惑視か。
牧野フライス製作所<6135> 12660 +760
今期の2ケタ営業増益ガイダンスなど評価。
西武HD<9024> 3836 +154
安値圏での押し目買いなど優勢か。
エンプラス<6961> 13110 -4000
今期ガイダンスは市場予想を大幅に下振れ。
有沢製作所<5208> 2277 -446
今期の増益率鈍化見通しをマイナス視。
ブイ・テクノロジー<7717> 4130 -700
前期営業益予想を下方修正。
エア・ウォーター<4088> 1895.5 -323
日本取引所グループが特別注意銘柄に指定。
アルプスアルパイン<6770> 2012.5 -354
今期上半期は大幅減益見通しに。
日本電気硝子<5214> 7032 -1113
第1四半期の2ケタ営業減益決算を売り材料視。
北里コーポレーション<368A> 1262 -113
今期ガイダンスはコンセンサス下振れに。《CS》
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