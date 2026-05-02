*06:21JST NY株式：NYダウは152.87ドル安、152.87ドル安

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は152.87ドル安の49499.27ドル、ナスダックは222.14ポイント高の25114.45で取引を終了した。

イランが和平に向け新提案をパキスタンに提示したとの報で、合意期待に寄り付き後、上昇。原油価格の下落や携帯端末アップル（AAPL）決算を好感し、相場は中盤にかけ、堅調に推移した。その後、トランプ大統領が満足いく内容ではなく、合意するかどうかわからないと否定的な見解を示すと、ダウは下落に転じた。ナスダックはハイテク決算を好感した買いに、堅調推移を維持し連日で過去最高値を更新し、まちまちで終了。セクター別ではテクノロジー・ハード・機器、ソフトウエア・サービスが上昇、エネルギーが下落した。

携帯端末のアップル（AAPL）は四半期決算で、売上高成長率見通しが予想を上回り、メモリーコスト拡大への懸念を相殺し、買われた。化粧品メーカーのエスティローダー（EL）は四半期決算で、調整後の1株当たり利益が予想を上回り、2026年通期の業績見通しを引き上げ、さらに、業務再編で追加従業員削減計画を発表し、上昇。フラッシュメモリ半導体メーカーの、サンディスク（SNDK）は、第4四半期決算で調整後1株当たり利益が予想を上回り、上昇。

メディアのパラマウント・スカイダンス（PSKY）はアナリストが同社のワーナーブラザース・ディスカバリー（WBD）買収を評価し、投資判断を2段階引き上げ、上昇。石油・天然ガス生産会社のエクソンモービル（XOM）、エネルギー会社のシェブロン（CVX）は四半期決算でイラン戦争による原油高が奏功し内容が予想を上回ったが、生産が低迷したほか、原油安でそれぞれ下落。

定期航空便サービス提供のスピリット・アビエーション・ホールディングスは、政府の支援を巡る協議がまとまらず現地時間2日にも閉鎖準備と報じられた。



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