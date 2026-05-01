売れるネット広告社グループ、中国・香港のデジタルマーケティング2社を子会社化

■年間取扱高33億円規模、ライブコマースや越境EC支援を強化

売れるネット広告社グループ<9235>(東証グロース)は4月30日、アドウェイズ<2489>(東証スタンダード)グループの中国子会社「愛徳威広告(上海)有限公司(ADWAYS CHINA)」と香港子会社「ADWAYS ASIA HOLDINGS LIMITED(ADWAYS ASIA)」の株式を取得し、子会社化するため、アドウェイズとの間で株式譲渡契約を締結すると発表した。

同社グループは、D2C・EC領域を中心としたデジタルマーケティング事業に加え、越境ECとグローバル展開を中長期的な成長戦略の中核に据える。中国市場は世界最大級のEC・SNS市場であり、ライブコマースやインフルエンサーマーケティングの拡大が見込まれる重要市場と位置付ける。対象2社は中国市場で長年デジタルマーケティング支援を展開し、ブランド広告、アプリマーケティング、ライブコマースなどに実績を持つ。

取得価額はADWAYS CHINAの持分が1円、ADWAYS ASIAの普通株式が1円で、デュー・ディリジェンス費用などを含む合計概算額は4百万円。株式譲渡実行日は5月1日の予定。2社は2026年7月期から連結対象となる見込みで、負ののれん発生益として特別利益を計上する見通し。今後はライブコマース、SNSマーケティング、越境EC支援を一体化し、中国市場を起点としたクロスボーダー戦略を推進する。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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