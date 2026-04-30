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東証業種別ランキング：陸運業が下落率トップ
*16:56JST 東証業種別ランキング：陸運業が下落率トップ
陸運業が下落率トップ。そのほか電力・ガス業、建設業、銀行業、その他製品なども下落。一方、石油・石炭製品が上昇率トップ。そのほか食料品、金属製品、海運業、鉱業なども上昇。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 石油・石炭製品 ／ 2,830.75 ／ 1.06
2. 食料品 ／ 2,646.36 ／ 1.01
3. 金属製品 ／ 1,757.85 ／ 0.81
4. 海運業 ／ 2,117.45 ／ 0.47
5. 鉱業 ／ 1,219.14 ／ 0.29
6. 卸売業 ／ 6,036.56 ／ 0.16
7. ガラス・土石製品 ／ 2,281.86 ／ 0.03
8. 化学工業 ／ 2,971.8 ／ -0.09
9. 保険業 ／ 3,465.04 ／ -0.10
10. 証券業 ／ 831.5 ／ -0.40
11. 医薬品 ／ 3,944.57 ／ -0.40
12. パルプ・紙 ／ 620.36 ／ -0.45
13. 不動産業 ／ 2,787.53 ／ -0.56
14. 鉄鋼 ／ 731.02 ／ -0.68
15. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,717.49 ／ -0.71
16. 空運業 ／ 205.26 ／ -0.79
17. 情報・通信業 ／ 7,406.08 ／ -0.83
18. 繊維業 ／ 940.01 ／ -0.87
19. 水産・農林業 ／ 725.6 ／ -0.91
20. 精密機器 ／ 14,262.72 ／ -1.10
21. 電気機器 ／ 7,272.19 ／ -1.16
22. 小売業 ／ 2,202.61 ／ -1.19
23. ゴム製品 ／ 5,230.57 ／ -1.64
24. その他金融業 ／ 1,404.71 ／ -1.86
25. 機械 ／ 5,140.19 ／ -1.90
26. 非鉄金属 ／ 6,655.62 ／ -1.97
27. 輸送用機器 ／ 4,655.21 ／ -2.00
28. サービス業 ／ 2,836.91 ／ -2.24
29. その他製品 ／ 5,750.29 ／ -2.27
30. 銀行業 ／ 597.73 ／ -2.28
31. 建設業 ／ 2,890.05 ／ -2.67
32. 電力・ガス業 ／ 693.01 ／ -2.68
33. 陸運業 ／ 2,183.14 ／ -2.92《FA》
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