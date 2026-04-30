*13:07JST ジェイ・エス・ビー---食事付き学生マンション「Uni E'meal 富山大学前」譲渡完了

ジェイ・エス・ビー＜3480＞は24日、食事付き学生マンション「Uni E'meal 富山大学前」の譲渡について、2026年04月23日付で決済が完了したと発表した。

本物件は富山県富山市五福に所在し、富山地方鉄道「富山大学前」駅から徒歩11分、JR高山本線「富山」駅から自転車8分（約1.8km）、富山大学五福キャンパスから徒歩9分の立地にある。鉄骨造3階建で総戸数122戸と食堂を備え、延床面積3604.10平方メートル、敷地面積2149.26平方メートル（別途、公衆用道路部分194平方メートル）で、2022年02月に完成した。

譲渡価格は非公表であり、契約締結日は2026年03月05日、譲渡先は国内の事業会社である。譲渡後も譲渡先とのサブリース契約を付して同社が引き続き運営を実施する。

本件は中期経営計画「GT02」に基づくキャピタルアロケーション戦略の一環として実施されたものである。自社開発物件を保有・運営した後、サブリース契約を付して売却し、得た資金を新たな物件開発に充当するサイクルの確立により、競争力の高い管理物件の増加と資本効率の向上を図る。《KT》