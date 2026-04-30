*08:36JST 4/30

[強弱材料]

強気材料

・ナスダック総合指数は上昇（24673.24、+9.44）

・SOX指数は上昇（10271.30、+235.72）

・ドル円相場（160.30-40）

・高市内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均株価は下落（59917.46、-619.90）

・NYダウは下落（48861.81、-280.12）

・シカゴ日経225先物は下落（58915、-1105）

・米長期金利は上昇

・日中関係の緊迫化

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・米原油先物相場は上昇（106.88、+6.95）

・3月鉱工業生産指数

・3月小売売上高

・3月百貨店・スーパー売上高

・4月消費者態度指数

・3月住宅着工件数

・3月米国個人所得

・3月米国個人消費支出

・3月米国個人消費支出(PCE)価格コア指数

・1-3月米国GDP速報値

・米国新規失業保険申請件数(先週)

・1-3月米国雇用コスト指数

・4月米国MNIシカゴ購買部協会景気指数

・3月米国景気先行指数

・欧州中央銀行(ECB)が政策金利発表、ラガルド総裁が記者会見

・イングランド銀行(英中央銀行)が政策金利発表

・4月中国製造業PMI

・4月中国非製造業PMI

・4月中国総合PMI

・4月中国RatingDog製造業PMI

・4月ドイツ失業率(失業保険申請率)

・1-3月期ドイツGDP

・1-3月ユーロ圏GDP速報値

・4月ユーロ圏消費者物価指数

・3月ユーロ圏失業率

・3月ブラジル基礎的財政収支

・3月ブラジル純債務対GDP比

・3月ブラジル全国失業率

・1-3月メキシコGDP

・3月南アフリカ貿易収支《YY》