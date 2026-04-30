関連記事
4/30の強弱材料
*08:36JST 4/30
[強弱材料]
強気材料
・ナスダック総合指数は上昇（24673.24、+9.44）
・SOX指数は上昇（10271.30、+235.72）
・ドル円相場（160.30-40）
・高市内閣による防衛費増額などの経済政策
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均株価は下落（59917.46、-619.90）
・NYダウは下落（48861.81、-280.12）
・シカゴ日経225先物は下落（58915、-1105）
・米長期金利は上昇
・日中関係の緊迫化
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・米原油先物相場は上昇（106.88、+6.95）
・3月鉱工業生産指数
・3月小売売上高
・3月百貨店・スーパー売上高
・4月消費者態度指数
・3月住宅着工件数
・3月米国個人所得
・3月米国個人消費支出
・3月米国個人消費支出(PCE)価格コア指数
・1-3月米国GDP速報値
・米国新規失業保険申請件数(先週)
・1-3月米国雇用コスト指数
・4月米国MNIシカゴ購買部協会景気指数
・3月米国景気先行指数
・欧州中央銀行(ECB)が政策金利発表、ラガルド総裁が記者会見
・イングランド銀行(英中央銀行)が政策金利発表
・4月中国製造業PMI
・4月中国非製造業PMI
・4月中国総合PMI
・4月中国RatingDog製造業PMI
・4月ドイツ失業率(失業保険申請率)
・1-3月期ドイツGDP
・1-3月ユーロ圏GDP速報値
・4月ユーロ圏消費者物価指数
・3月ユーロ圏失業率
・3月ブラジル基礎的財政収支
・3月ブラジル純債務対GDP比
・3月ブラジル全国失業率
・1-3月メキシコGDP
・3月南アフリカ貿易収支《YY》
スポンサードリンク