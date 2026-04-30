*07:53JST 米国株式市場はまちまち、原油高止まりで年内利下げ期待が後退

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（29日）

APR29

Ｏ 59060（ドル建て）

Ｈ 59550

Ｌ 58620

Ｃ 58925 大証比-1095（イブニング比+10）

Vol 5248



APR29

Ｏ 59050（円建て）

Ｈ 59550

Ｌ 58615

Ｃ 58915 大証比-1105（イブニング比+0）

Vol 16524

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（29日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル160.35円換算）で、信越化学工業＜4063＞、ファ

ナック＜6902＞、SMC＜6273＞などが下落し、全般売り優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) アイシン精機 14.48 0.27 2322 1

7

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 6.57 -0.09 5267 -4

9

8035 (TOELY) 住友商事 35.75 -0.51 5733 -6

8

6758 (SONY.N) TDK 17.65 0.44 2830 15

3

9432 (NTTYY) KDDI 15.97 -0.07 2561 -18.

5

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.96 -0.02 951 9.

8

6501 (HTHIY) 日立製作所 31.50 0.14 5051

4

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 16.00 0.25 5131 -13

7

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -0.34 4942 23

7

4063 (SHECY) 信越化学工業 21.35 0.40 6847 -23

4

8001 (ITOCY) 丸紅 374.00 -4.29 5997 -8

7

8316 (SMFG.N) みずほFG 8.42 -0.03 6751 -18

5

8031 (MITSY) 東京エレク 139.53 0.36 44747 -40

3

6098 (RCRUY) リクルートHD 9.00 0.00 7216 -24

8

4568 (DSNKY) 第一三共 16.30 -0.10 2614 -36.

5

9433 (KDDIY) 関西電力 7.75 -0.07 2485 -48.

5

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 12.03 -0.11 965 -993.

5

8766 (TKOMY) 三井不動産 31.60 -0.40 1689 -2

2

7267 (HMC.N) スズキ 43.89 0.91 1759 -4

1

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 17.90 -0.15 5741 -3

8

6902 (DNZOY) ファナック 21.15 -0.37 6783 -17

8

4519 (CHGCY) 中外製薬 24.91 0.43 7989 4

9

4661 (OLCLY) オリエンランド 14.38 -0.31 2306 -128.

5

8411 (MFG.N) オリックス 32.63 0.12 5232 -11

8

6367 (DKILY) ダイキン工業 13.46 -0.06 21583 -28

2

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 16.30 -0.11 5227 -6

2

7741 (HOCPY) キヤノン 25.44 -0.18 4079 -4

6

6503 (MIELY) 三菱電機 84.28 -0.82 6757 67

9

6981 (MRAAY) 日東電工 18.27 -0.22 2930 -7

3

7751 (CAJPY) 任天堂 12.13 -0.08 7780 -14

2

6273 (SMCAY) SMC 23.55 -0.30 75525 -147

5

7182 (JPPTY) 日産自動車 4.50 0.00 361 -1.

5

6146 (DSCSY) ディスコ 47.00 0.10 75365 -107

5

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 11.85 -0.09 1900 -2

0

8053 (SSUMY) 三菱商事 30.74 0.08 4929 1

6

6702 (FJTSY) 富士通 20.18 -1.61 3236 -45

7

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 126.00 14.40 20204 -21

6

5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.25 -0.06 3287 -3

5

6178 (JPPHY) 日本郵政 11.50 -0.31 1844 2

1

8002 (MARUY) 三井物産 716.98 -7.35 5748 -7

2

6723 (RNECY) ルネサス 8.88 -0.05 2848 -6

5

6954 (FANUY) 京セラ 16.67 -0.14 2673 -1

6

8725 (MSADY) 第一生命HD 17.72 -0.25 1421 -2

3

8801 (MTSFY) 三菱地所 27.65 -0.25 4434 -6

2

6301 (KMTUY) 小松製作所 42.00 -0.49 6735 -12

1

4901 (FUJIY) 富士フイルム 8.97 -0.13 2877 -55.

5

6594 (NJDCY) 日本電産 3.59 -0.04 2303 -6

9

6857 (ATEYY) シスメックス 8.24 0.09 1321 -5

8

4543 (TRUMY) テルモ 12.57 -0.19 2016 -39.

5

8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.31 0.48 1493 26.

5

（時価総額上位50位、1ドル160.35円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（29日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6503 (MIELY) 三菱電機 84.28 6757 679 11.1

7

6758 (SONY.N) TDK 17.65 2830 153 5.7

2

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4942 237 5.0

4

9104 (MSLOY) 川崎汽船 16.25 2606 105 4.2

0

4523 (ESAIY) Eisai Co 7.38 4734 129 2.80

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（29日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6702 (FJTSY) 富士通 20.18 3236 -457 -12.3

7

4661 (OLCLY) オリエンランド 14.38 2306 -128.5 -5.2

8

2801 (KIKOY) キッコーマン 17.70 1419 -78.5 -5.2

4

9020 (EJPRY) JR東海 12.05 3864 -205 -5.0

4



「米国株式市場概況」（29日）

ＮＹＤＯＷ

終値：48861.81 前日比：-280.12

始値：49163.78 高値：49163.78 安値：48708.57

年初来高値：50188.14 年初来安値：45166.64

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：24673.24 前日比：9.44

始値：24606.53 高値：24724.11 安値：24532.70

年初来高値：24887.10 年初来安値：20794.64

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：7135.95 前日比：-2.85

始値：7131.61 高値：7145.63 安値：7107.86

年初来高値：7173.91 年初来安値：6343.72

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 5.005％ 米10年国債 4.429％

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は280.12ドル安の48861.81ドル、ナスダックは

9.44ポイント高の24673.24で取引を終了した。

トランプ大統領がイラン提示の和平案を拒否したとの報道でイラン和平合意期待の

後退で、原油価格の一段の上昇が嫌気され、寄り付き後、下落。金利上昇も嫌気さ

れ、相場は終日軟調に推移した。連邦公開市場委員会（FOMC）が予想通り政策を据

え置き3人の参加者が緩和バイアス文言に異議を唱えるタカ派な結果を受け金利先高

観が一段と強まり、ダウは一段と売られたが、ハイテクが買われ、ナスダックはか

ろうじてプラス圏を回復し、まちまちで終了。セクター別では商業・専門サービス

やエネルギーが上昇、家庭・パーソナル用品が下落した。

コンピューターハードウエア製品会社のシーゲイト・テクノロジー・ホールディン

グス（STX）は好決算を受け、上昇。フラッシュメモリ半導体のサンディスク（SND

K）、半導体部品のマイクロン・テクノロジー（MU）は連れ高となった。通信のTモ

バイル（TMUS）は第1四半期の決算が強く、業績見通しを引き上げ、上昇。コーヒー

チェーン運営のスターバックス（SBUX）は売上高が予想を上回ったほか、通期見通

し引き上げが好感され、上昇。半導体テスト製品メーカーのテラダイン（TER）は第

2四半期の見通しが予想に満たず、下落した。

取引終了後、検索のグーグルを運営するアルファベット（GOOG）は四半期決算を発

表。クラウドの伸びが強く、増配を発表し、買われている。ディスカウント小売、

アマゾン・ドット・コム（AMZN）は売り上げが予想を上回ったが、資本支出の拡大

が懸念され、時間外取引で売られている。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》