SAAFホールディングス、新中期経営計画「MTG2028」骨子を策定

■2029年3月期に売上高353億円、営業利益20億円を目標に掲げる

SAAFホールディングス<1447>(東証グロース)は4月28日、2026年4月から開始している新たな経営指針として、中期経営計画「MTG2028」の骨子を策定したと発表した。同社は、コンサルティング事業、システム開発事業、人材事業、建設土木事業の4事業を柱に、ICT技術・DXによる社会インフラの付加価値向上を目指している。

同計画では、事業持株会社体制への移行に伴う成長戦略の実行計画として、現場デジタルプロバイダーとしての基盤確立を図る。4つのNo.1クラス領域として、地方自治体コンサル、現場IoTシステム、教育人材派遣事業、地質データベースを掲げ、人材プラットフォームとテクノロジーを軸に事業間連携を強化する。

数値目標では、最終年度となる2029年3月期に売上高353億円、営業利益20億円、営業利益率5%程度を目指す。さらに長期ビジョンとして2032年3月期に売上高500億円、営業利益35億円、営業利益率7%程度を掲げた。株主還元では、MTG2028期間中に配当性向30%を目安とし、利益成長に応じた継続的な増配を目指す方針だ。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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