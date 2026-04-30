*06:08JST NY株式：NYダウは280.12ドル安、原油高止まりで年内利下げ期待が後退

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は280.12ドル安の48861.81ドル、ナスダックは9.44ポイント高の24673.24で取引を終了した。

トランプ大統領がイラン提示の和平案を拒否したとの報道でイラン和平合意期待の後退で、原油価格の一段の上昇が嫌気され、寄り付き後、下落。金利上昇も嫌気され、相場は終日軟調に推移した。連邦公開市場委員会（FOMC）が予想通り政策を据え置き3人の参加者が緩和バイアス文言に異議を唱えるタカ派な結果を受け金利先高観が一段と強まり、ダウは一段と売られたが、ハイテクが買われ、ナスダックはかろうじてプラス圏を回復し、まちまちで終了。セクター別では商業・専門サービスやエネルギーが上昇、家庭・パーソナル用品が下落した。

コンピューターハードウエア製品会社のシーゲイト・テクノロジー・ホールディングス（STX）は好決算を受け、上昇。フラッシュメモリ半導体のサンディスク（SNDK）、半導体部品のマイクロン・テクノロジー（MU）は連れ高となった。通信のTモバイル（TMUS）は第1四半期の決算が強く、業績見通しを引き上げ、上昇。コーヒーチェーン運営のスターバックス（SBUX）は売上高が予想を上回ったほか、通期見通し引き上げが好感され、上昇。半導体テスト製品メーカーのテラダイン（TER）は第2四半期の見通しが予想に満たず、下落した。

取引終了後、検索のグーグルを運営するアルファベット（GOOG）は四半期決算を発表。クラウドの伸びが強く、増配を発表し、買われている。ディスカウント小売、アマゾン・ドット・コム（AMZN）は売り上げが予想を上回ったが、資本支出の拡大が懸念され、時間外取引で売られている。



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