*08:44JST 4/28

[強弱材料]

強気材料

・日経平均株価は上昇（60537.36、+821.18）

・ナスダック総合指数は上昇（24887.10、+50.50）

・高市内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・NYダウは下落（49167.79、-62.92）

・SOX指数は下落（10408.04、-105.63）

・シカゴ日経225先物は下落（60220、-20）

・米長期金利は上昇

・日中関係の緊迫化

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・米原油先物相場は上昇（96.37、+1.97）

・ドル円相場（159.40-50）

・3月有効求人倍率

・3月失業率

・消費者物価のコア指標(日本銀行)

・3月工作機械受注

・日本取引所グループの山道CEOが定例会見

・植田日銀総裁が会見

・日銀政策委員会・金融政策決定会合(2日目)、終了後決定内容発表

・2月米国S&PCS20都市住宅価格指数

・2月米国FHFA住宅価格指数

・4月米国消費者信頼感指数

・米国連邦公開市場委員会(FOMC)(29日まで)

・欧州中央銀行(ECB)がユーロ圏CPI予想

・3月インド鉱工業生産

・4月ブラジルIBGEインフレ率(IPCA-15)《YY》