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4/28の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:44JST 4/28
[強弱材料]
強気材料
・日経平均株価は上昇（60537.36、+821.18）
・ナスダック総合指数は上昇（24887.10、+50.50）
・高市内閣による防衛費増額などの経済政策
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・NYダウは下落（49167.79、-62.92）
・SOX指数は下落（10408.04、-105.63）
・シカゴ日経225先物は下落（60220、-20）
・米長期金利は上昇
・日中関係の緊迫化
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・米原油先物相場は上昇（96.37、+1.97）
・ドル円相場（159.40-50）
・3月有効求人倍率
・3月失業率
・消費者物価のコア指標(日本銀行)
・3月工作機械受注
・日本取引所グループの山道CEOが定例会見
・植田日銀総裁が会見
・日銀政策委員会・金融政策決定会合(2日目)、終了後決定内容発表
・2月米国S&PCS20都市住宅価格指数
・2月米国FHFA住宅価格指数
・4月米国消費者信頼感指数
・米国連邦公開市場委員会(FOMC)(29日まで)
・欧州中央銀行(ECB)がユーロ圏CPI予想
・3月インド鉱工業生産
・4月ブラジルIBGEインフレ率(IPCA-15)《YY》
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