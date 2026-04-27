FIG、モバイルクリエイトがトヨタ生協に独自Pay対応端末を提供、施設全体の決済環境整備を支援

■モバイルクリエイトが「Value Card」に対応、15店舗展開のトヨタ生協で利便性向上へ

FIG<4392>(東証プライム・福証)は4月24日、グループ会社のモバイルクリエイトが、バリューデザインのクラウド型独自Pay発行サービス「Value Card」に対応した決済端末「PT-751」をトヨタ生活協同組合に提供したと発表した。

トヨタ生協は愛知県豊田市を中心に15店舗を展開しており、組合員の利便性向上を目的にキャッシュレス決済環境の整備を進めている。今回、ペイクラウドホールディングス<4015>傘下のバリューデザインが提供する「Value Card」の導入に合わせ、モバイルクリエイトが専門店を含む施設全体の決済環境構築を支援した。

「PT-751」は独自Payでの支払いに対応し、専門店でも導入しやすいコンパクトかつ柔軟な設計を特徴とする。施設全体で統一された決済環境の実現に寄与する一方、専門店で専用電子マネーへのチャージはできない。モバイルクリエイトは今後もパートナー企業との連携を通じ、多様なキャッシュレスニーズに対応する方針。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・【株式市場特集】ＩＰＯ株にリベンジ相場の兆し、６６社の希少性が投資家心理を刺激（2025/12/22）

・【株式市場特集】円高メリット株に再注目、出遅れ紙・パ株に掉尾の一振（2025/12/15）

・【株式市場特集】金先物高騰で「ジパング」再生、産金・都市鉱山・リユース株に年末ラリーの主役（2025/12/8）

・京都ヒューマノイドアソシエーションに３社が新規参画、純国産ヒューマノイドロボット開発の体制を強化（2025/12/3）

