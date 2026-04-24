*09:02JST 4/24

[強弱材料]

強気材料

・SOX指数は上昇（10078.57、+169.31）

・高市内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均株価は下落（59140.23、-445.63）

・NYダウは下落（49310.32、-179.71）

・ナスダック総合指数は下落（24438.50、-219.07）

・シカゴ日経225先物は下落（58985、-155）

・米長期金利は上昇

・日中関係の緊迫化

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・米原油先物相場は上昇（95.85、+2.89）

・為替相場は円安・ドル高（159.60-70）

・3月消費者物価コア指数

・3月企業向けサービス価格指数

・3月東京地区百貨店売上高

・3月全国百貨店売上高

・梅乃宿酒造が東証スタンダードに新規上場

・4月米国ミシガン大学消費者マインド指数

・3月英国小売売上高

・4月ドイツIFO企業景況感指数

・ロシア中央銀行が政策金利発表

・ブラジルFGV消費者物価指数(IPC-S)(先週)

・4月ブラジルFGV消費者信頼感

・インド外貨準備高(先週)

・3月ブラジル経常収支

・3月ブラジル海外直接投資

・2月カナダ小売売上高

・北京国際モーターショー開幕(5月3日まで)《YY》