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4/24の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*09:02JST 4/24
[強弱材料]
強気材料
・SOX指数は上昇（10078.57、+169.31）
・高市内閣による防衛費増額などの経済政策
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均株価は下落（59140.23、-445.63）
・NYダウは下落（49310.32、-179.71）
・ナスダック総合指数は下落（24438.50、-219.07）
・シカゴ日経225先物は下落（58985、-155）
・米長期金利は上昇
・日中関係の緊迫化
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・米原油先物相場は上昇（95.85、+2.89）
・為替相場は円安・ドル高（159.60-70）
・3月消費者物価コア指数
・3月企業向けサービス価格指数
・3月東京地区百貨店売上高
・3月全国百貨店売上高
・梅乃宿酒造が東証スタンダードに新規上場
・4月米国ミシガン大学消費者マインド指数
・3月英国小売売上高
・4月ドイツIFO企業景況感指数
・ロシア中央銀行が政策金利発表
・ブラジルFGV消費者物価指数(IPC-S)(先週)
・4月ブラジルFGV消費者信頼感
・インド外貨準備高(先週)
・3月ブラジル経常収支
・3月ブラジル海外直接投資
・2月カナダ小売売上高
・北京国際モーターショー開幕(5月3日まで)《YY》
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