*09:00JST 前場に注目すべき3つのポイント～半導体やAI関連株の押し目狙い～

24日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。

■半導体やAI関連株の押し目狙い

■キヤノン、26/12下方修正 営業利益4560億円←4790億円

■日本ゼオン＜4205＞蓄電池向け単層CNT増産、徳山に新建屋

■半導体やAI関連株の押し目狙い

24日の日本株市場は、米株安の流れから売りが先行するも、その後は下値の堅さが意識される相場展開になりそうだ。23日の米国市場は、NYダウが179ドル安、ナスダックは219ポイント安だった。和平協議の交渉団でイラン革命防衛隊（IRGC）が主導権を握り、ガリバフ国会議長が外れたとの報道やイランの防空システムの一部が作動と伝えられるなかで、米国とイランの戦闘終結に向けた協議が見通せないとして原油価格が急騰したことが重荷になった。シカゴ日経225先物は大阪比155円安の58985円。円相場は1ドル＝159円60銭台で推移。



日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、売りが先行して始まりそうだ。日経225先物はナイトセッションで一時59500円まで買われたが、終盤にかけて軟化し58360円まで売られる場面もあった。59000円を挟んだ58000円～6万円のレンジが意識されるなかで、下限水準を試す展開が警戒されやすいところである。



昨日の日経平均株価は寄り付き直後に史上初の6万円に乗せた後は一気に軟化し、後場の取引開始直後には58621円まで売られる場面もあった。荒い値動きによって積極的な売買は手控えられやすく、週末要因もあって短期的な売買が中心になりそうだ。ただ、米国では主要な株価指数は下落したが、半導体SOX指数は連日で史上最高値を更新していることもあり、引き続き半導体やAI関連株への物色に向かわせそうだ。



このところ相場をけん引しているソフトバンクグループ＜9984＞やアドバンテスト＜6857＞などの底堅さがみられるようだと、先物主導でリバウンド基調を強めてくる可能性はあるだろう。また、米国とイランとの緊張から上値追いは慎重にさせそうだが、トランプ米大統領は、イスラエルとレバノンの停戦が3週間延長されると自身のSNSに投稿したと報じられた。両国の駐米大使のホワイトハウスでの協議に同席したと明らかにしたようであり、押し目狙いの買いを誘う可能性はあるだろう。



物色は半導体やAI関連株のほか、映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」がきょう、日本で公開されることで任天堂＜7974＞やコラボ商品を展開する企業、IP関連などへの波及が期待される。そのほか、昨夕決算を発表したところでは、稀元素＜4082＞、東京エネシス＜1945＞、月島HD＜6332＞、中部飼料＜2053＞、丸八証券＜8700＞、AIinside＜4488＞、旭精機＜6111＞、ドリコム＜3793＞、バルテスHD＜4442＞、ソケッツ＜3634＞、四電工＜1939＞などが注目される。

■キヤノン、26/12下方修正 営業利益4560億円←4790億円

キヤノン＜7751＞は2026年12月期業績予想の修正を発表。営業利益を4790億円から4560億円に下方修正した。デジタルカメラや監視カメラの販売は好調に推移するが、メモリー価格の高騰などのコスト上昇が逆風となる。2026年12月期第1四半期の連結業績は、売上高が前年同期比3.3％増の1兆936億5300万円、営業利益は同26.1％減の713億7000万円だった。

■前場の注目材料

・SOX指数は上昇（10078.57、+169.31）

・高市内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

・日本ゼオン＜4205＞蓄電池向け単層CNT増産、徳山に新建屋

・マブチモーター＜6592＞マスダックを子会社化、食品機械参入

・コニカミノルタ＜4902＞半導体装置向けなど成長投資900億円、28年度までに

・中国電力＜9504＞旭化成と、蓄電池の運用最適化ソフト開発

・KDDI＜9433＞「スターリンク」拡充、SOSセンター新設

・コマツ<6301>ダンプ無人運行1000台超、鉱山向け

・富士通<6702>カーネギーメロン大学とフィジカルAI新拠点、社会実装へ学際研究推進

・TOPPANHD<7911>社会的価値創造企業への突破、半導体基板、先端を追求

・ARCHION<543A>日野自動車、スカニアと協業、国内観光バスに再参入、30年めど

・ホンダ<7267>韓国で4輪車販売終了、今年末

・イーディーピー<7794>4インチモザイク型ダイヤウエハー開発、29年3月めど

・東和薬品<4553>三和化学研究所と協業、特許満了薬を安定供給

・住友化学<4005>作物生育・収量改善、天然由来の光合成促進剤

・セブン&アイHD<3382>国内物流再構築、製造・配送集約2便制拡大

・戸田建設<1860>BIMにAI機能、チャットでデータ抽出

☆前場のイベントスケジュール

＜国内＞

・08：30 3月全国消費者物価コア指数（予想：前年比＋1.7％、2月：＋1.6％）

＜海外＞

・特になし《YY》