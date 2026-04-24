*06:52JST 23日の米国市場ダイジェスト：米国株式市場は反落、イラン和平合意への期待後退

■NY株式：米国株式市場は反落、イラン和平合意への期待後退

米国株式市場は反落。ダウ平均は179.71ドル安の49310.32ドル、ナスダックは219.07ポイント安の24438.50で取引を終了した。

雇用関連指標が予想を下回り、寄り付き後、軟調。その後発表された製造業・サービス業PMIが予想を上回ると、相場は一時下げを消した。和平協議の交渉団でイラン革命防衛隊（IRGC）が主導権を握り、ガリバフ国会議長が外れたとの報道やイランの防空システムの一部が作動との報道でイラン和平合意への期待が後退し原油価格が急騰、相場は再び下落し、終了。セクター別では、電気通信サービスや運輸が上昇、ソフトウエア・サービスが下落した。

半導体メーカーのテキサス・インスツールメント（TXN）は第1四半期決算で利益と売上高が増加し強い業績回復の兆候が見られたほか、データセンター投資拡大が支援した強気の見通しが好感され、上昇。バイオのリジェネロン・ファーマシュ―ティカルズ（REGN）はトランプ政権と薬価引き下げ支援で合意、270億ドル規模の国内での製造計画を発表し、上昇した。企業向けIT管理ソフトウエアメーカーのサービスナウ（NOW）は第1四半期決算で売上高が22％増となったがアーミス買収が利益率を圧迫することが懸念されているほか、中東紛争の影響で一部売り上げが先送りとなる可能性や、人工知能（AI）懸念も見通しの重しとなり、下落。

電気自動車メーカーのテスラ（TSLA）は第1四半期決算で利益が予想を上回ったが、資本支出の大幅拡大を計画しているとマスク最高経営責任者（CEO）が説明し、下落。ITサービスのインターナショナル・ビジネス・マシーンズ（IBM）は第1四半期決算で増収増益となったが、通期見通しが据え置かれ、失望感に売られた。

半導体メーカーのインテル（INTC）は取引終了後に決算を発表。1株当たり利益や見通しが予想を上回り、時間外取引で買われている。



（Horiko Capital Management LLC）

■NY為替：米イラン協議難航、原油高でドル続伸

23日のニューヨーク外為市場でドル・円は159円30銭へ下落後、159円84銭まで上昇し、159円73銭で引けた。米先週分新規失業保険申請件数が予想以上に前回から増加したため金利低下に伴いドル売りが優勢となった。その後、米4月製造業PMIが予想を上回ったほか、米イラン交渉においてイラン革命防衛隊（IRGC）が主導権を握り、ガリバフ国会議長がイラン側交渉団から外れたとの報道やイランの防空システムがテヘランの一部で作動したとの イラン国営メディア報道で原油価格上昇に連れ、金利が上昇に転じドル買いが加速した。

ユーロ・ドルは1.1717ドルへ上昇後、1.1669ドルまで下落し、1.1682ドルで引けた。ドイツ、ユーロ圏サービスPMIが冴えずユーロ売り圧力となった。ユーロ・円は186円44銭まで下落後、186円75銭まで反発。片山財務相発言で円安是正介入警戒感に円買いが一時強まったのち、原油高に連れ円売りが再開した。ポンド・ドルは1.3518ドルへ上昇後、1.3448ドルまで下落。ドル・スイスは0.7832フランへ下落後、0.7874フランまで上昇した。

■NY原油：大幅続伸、ホルムズ海峡を巡る対立が続く

23日のNY原油先物6月限は大幅続伸。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物6月限は、前営業日比＋2.89ドル（＋3.11％）の95.85ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは92.30－98.39ドル。中東紛争の長期化が警戒されており、米国とイランが近日中に再協議を行う見込みは薄いため、原油価格は続伸。中東情勢は総じて予断を許さない状況が続いている。通常取引終了後の時間外取引で主に96ドル台で推移。

■主要米国企業の終値

銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）

バンクオブアメリカ（BAC） 52.47ドル -0.65ドル（-1.22％）

モルガン・スタンレー（MS） 188.65ドル -2.40ドル（-1.25％）

ゴールドマン・サックス（GS）931.30ドル -3.54ドル（-0.37％）

インテル（INTC） 66.78ドル +1.51ドル（+2.31％）

アップル（AAPL） 273.43ドル +0.26ドル（+0.09％）

アルファベット（GOOG） 337.75ドル +0.02ドル（+0.00％）

メタ（META） 659.15ドル -15.57ドル（-2.30％）

キャタピラー（CAT） 835.24ドル +26.37ドル（+3.26％）

アルコア（AA） 65.37ドル -3.16ドル（-4.61％）

ウォルマート（WMT） 132.03ドル +2.05ドル（+1.57％）《YY》