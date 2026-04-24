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今日の注目スケジュール：消費者物価コア指数、英小売売上高、独IFO企業景況感指数など

2026年4月24日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：消費者物価コア指数、英小売売上高、独IFO企業景況感指数など
＜国内＞
08:30　消費者物価コア指数(3月)　1.8％　1.6％
08:50　企業向けサービス価格指数(3月)　　2.7％
14:30　東京地区百貨店売上高(3月)　　3.0％
14:30　全国百貨店売上高(3月)　　1.6％


梅乃宿酒造が東証スタンダードに新規上場(公開価格:600円)


＜海外＞
15:00　英・小売売上高(3月)　　-0.4％
17:00　独・IFO企業景況感指数(4月)　　86.4
19:30　露・ロシア中央銀行が政策金利発表　　15.00％
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週)　　0.96％
20:00　ブ・FGV消費者信頼感(4月)　　88.1
20:30　印・外貨準備高(先週)
20:30　ブ・経常収支(3月)　　-56.14億ドル
20:30　ブ・海外直接投資(3月)　　67.54億ドル
21:30　加・小売売上高(2月)　0.9％　1.1％
23:00　米・ミシガン大学消費者マインド指数(4月)　48.3　47.6


北京国際モーターショー開幕(5月3日まで)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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