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今日の注目スケジュール：消費者物価コア指数、英小売売上高、独IFO企業景況感指数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：消費者物価コア指数、英小売売上高、独IFO企業景況感指数など
＜国内＞
08:30 消費者物価コア指数(3月) 1.8％ 1.6％
08:50 企業向けサービス価格指数(3月) 2.7％
14:30 東京地区百貨店売上高(3月) 3.0％
14:30 全国百貨店売上高(3月) 1.6％
梅乃宿酒造が東証スタンダードに新規上場(公開価格:600円)
＜海外＞
15:00 英・小売売上高(3月) -0.4％
17:00 独・IFO企業景況感指数(4月) 86.4
19:30 露・ロシア中央銀行が政策金利発表 15.00％
20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週) 0.96％
20:00 ブ・FGV消費者信頼感(4月) 88.1
20:30 印・外貨準備高(先週)
20:30 ブ・経常収支(3月) -56.14億ドル
20:30 ブ・海外直接投資(3月) 67.54億ドル
21:30 加・小売売上高(2月) 0.9％ 1.1％
23:00 米・ミシガン大学消費者マインド指数(4月) 48.3 47.6
北京国際モーターショー開幕(5月3日まで)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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