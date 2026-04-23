*07:58JST 米国株式市場は反発、イラン停戦延長を好感

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（22日）

APR22

Ｏ 58855（ドル建て）

Ｈ 59940

Ｌ 58850

Ｃ 59905 大証比+105（イブニング比+15）

Vol 4799



APR22

Ｏ 58840（円建て）

Ｈ 59940

Ｌ 58830

Ｃ 59890 大証比+90（イブニング比+0）

Vol 17026

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（22日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル159.45円換算）で、みずほFG＜8316＞、オリック

ス＜8411＞、日本郵政＜6178＞などが下落し、やや売り優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) アイシン精機 15.53 0.00 2476 194.

5

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 6.51 0.02 5190 3

3

8035 (TOELY) 住友商事 36.64 -0.58 5842 2

1

6758 (SONY.N) TDK 17.02 1.18 2714 13.

5

9432 (NTTYY) KDDI 16.35 0.00 2607 -

6

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 3.12 0.04 995 1

7

6501 (HTHIY) 日立製作所 32.01 -0.06 5104 7

0

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 18.38 2.18 5861 24

1

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -0.79 4914 20

9

4063 (SHECY) 信越化学工業 21.11 0.21 6732 9

0

8001 (ITOCY) 丸紅 370.20 2.09 5903 -

5

8316 (SMFG.N) みずほFG 8.26 0.03 6585 -2

8

8031 (MITSY) 東京エレク 145.73 2.88 46473 97

3

6098 (RCRUY) リクルートHD 10.00 0.00 7973 2

0

4568 (DSNKY) 第一三共 17.85 -0.26 2846 2.

5

9433 (KDDIY) 関西電力 7.70 0.10 2456

8

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 12.08 -0.03 963 -974.

5

8766 (TKOMY) 三井不動産 32.20 -0.10 1711 -

8

7267 (HMC.N) スズキ 45.75 -0.33 1824 -

1

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 17.80 -0.17 5676

4

6902 (DNZOY) ファナック 20.50 0.56 6537 2

6

4519 (CHGCY) 中外製薬 27.45 0.65 8754 -

6

4661 (OLCLY) オリエンランド 16.12 -0.09 2570 -17.

5

8411 (MFG.N) オリックス 30.52 -0.06 4866 -3

1

6367 (DKILY) ダイキン工業 13.25 -0.13 21127 -10

8

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 16.60 -0.46 5294 -2

4

7741 (HOCPY) キヤノン 27.97 0.05 4460

9

6503 (MIELY) 三菱電機 74.55 0.45 5943

8

6981 (MRAAY) 日東電工 20.98 0.31 3345

5

7751 (CAJPY) 任天堂 13.21 0.13 8425 1

2

6273 (SMCAY) SMC 22.22 0.02 70860 12

0

7182 (JPPTY) 日産自動車 4.57 0.04 364 -2.

9

6146 (DSCSY) ディスコ 48.50 2.60 77333 250

3

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 12.44 0.01 1984 1.

5

8053 (SSUMY) 三菱商事 29.74 -0.16 4742 -

4

6702 (FJTSY) 富士通 24.23 0.22 3863 -1

5

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 128.00 16.40 20410 -5

5

5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.53 -0.09 3358 -2

3

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.42 -0.12 1661 -138.

5

8002 (MARUY) 三井物産 704.90 -8.70 5620

6

6723 (RNECY) ルネサス 9.68 0.23 3087 -

6

6954 (FANUY) 京セラ 17.50 0.48 2790 13.

5

8725 (MSADY) 第一生命HD 17.93 0.08 1429 -

8

8801 (MTSFY) 三菱地所 27.78 -0.37 4430 -

5

6301 (KMTUY) 小松製作所 42.95 -0.11 6848 -1

5

4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.57 -0.02 3052 -

9

6594 (NJDCY) 日本電産 3.77 0.11 2405 -2

4

6857 (ATEYY) シスメックス 8.76 -0.03 1397 -1

3

4543 (TRUMY) テルモ 13.15 -0.12 2097 -15.

5

8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.53 0.02 1520 14.

5

（時価総額上位50位、1ドル159.45円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（22日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

7203 (TM.N) アイシン精機 15.53 2476 194.5 8.5

3

2801 (KIKOY) キッコーマン 19.40 1547 103 7.1

3

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4914 209 4.4

4

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 18.38 5861 241 4.2

9

6146 (DSCSY) ディスコ 48.50 77333 2503 3.3

4

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（22日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

4689 (YAHOY) LINEヤフー 5.31 423 -5.4 -1.2

6

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.42 1661 -138.5 -7.7

0

8802 (MITEY) 住友不動産 14.00 4465 -150 -3.2

5

7270 (FUJHY) シマノ 10.40 16583 -272 -1.6

1



「米国株式市場概況」（22日）

ＮＹＤＯＷ

終値：49490.03 前日比：340.65

始値：49271.50 高値：49624.48 安値：49271.50

年初来高値：50188.14 年初来安値：45166.64

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：24657.57 前日比：397.60

始値：24462.31 高値：24660.11 安値：24421.40

年初来高値：24657.57 年初来安値：20794.64

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：7137.90 前日比：73.89

始値：7102.91 高値：7138.64 安値：7102.91

年初来高値：7137.90 年初来安値：6343.72

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.907％ 米10年国債 4.304％

米国株式市場は反発。ダウ平均は340.65ドル高の49490.03ドル、ナスダックは397.6

1ポイント高の24657.57で取引を終了した。

イラン停戦延長を好感し、寄り付き後、上昇。その後、ホルムズ海峡封鎖継続で原

油価格が上昇したため伸び悩んだが、今週中の和平再協議の可能性が報じられたほ

か、主要企業決算を好感した買いに、終日堅調に推移した。ナスダックは過去最高

値を更新し終了。セクター別では、半導体・同製造装置、テクノロジー・ハード・

機器が上昇した一方、不動産管理・開発が下落した。

航空機メーカーのボーイング（BA）は第1四半期決算で、損失が警戒されたほど拡大

せず、上昇。電力会社のGEベラノバ（GEV）は第1四半期決算で、電力・電化需要が

強く、通期見通しを上方修正し、上昇。アルファベット（GOOG）は傘下の検索グー

グルが半導体エヌビディア（NVDA）に対抗し、独自の新世代人工知能（AI）チップ

を発表し、上昇。ソフトウエアプラットフォームのパランティア・テクノロジー（P

LTR）は農務省と農家へのサービス近代化のための業務用ソフトウエア提供で3億ド

ル規模の契約を締結し、上昇。家電量販チェーンのベスト・バイ（BBY）は最高経営

責任者（CEO）が退任を発表し、下落した。

電気自動車メーカーのテスラ（TSLA）は取引終了後に決算を発表。1株当たり利益が

予想を上回ったほか、フリーキャッシュフローも減少予想に反し、プラスとなり、

時間外取引で買われている。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》