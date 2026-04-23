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今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏製造業PMI速報値、米製造業PMI速報値、米サービス業PMI速報値など
*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏製造業PMI速報値、米製造業PMI速報値、米サービス業PMI速報値など
＜国内＞
08:50 対外・対内証券投資(先週)
09:30 製造業PMI(4月) 51.6
09:30 サービス業PMI(4月) 53.4
09:30 総合PMI4月) 53.0
10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年、残存10-25年、物価連動債)(日本銀行)
17:00 石油化学工業協会が月次統計公表
18:50 片山財務相・金融担当相インタビュー
犬猫生活が東証グロースに新規上場(公開価格:2990円)
＜海外＞
08:00 韓・GDP(1-3月) 1.6％
10:00 中・SWIFTグローバル支払い元建て(3月) 2.74％
13:00 欧・ユーロ圏新車販売台数(3月) 1.4％
14:00 印・製造業PMI速報(4月) 53.9
14:00 印・サービス業PMI速報(4月) 57.5
14:00 印・総合PMI速報(4月) 57.0
16:30 独・製造業PMI(4月) 52.2
16:30 独・サービス業PMI(4月) 50.9
16:30 独・総合PMI(4月) 51.9
17:00 欧・ユーロ圏製造業PMI速報値(4月) 51.6
17:00 欧・ユーロ圏サービス業PMI速報値(4月) 50.2
17:00 欧・ユーロ圏総合PMI速報値(4月) 50.7
17:30 英・製造業PMI(4月) 51.0
17:30 英・サービス業PMI(4月) 50.5
17:30 英・総合PMI(4月) 50.3
21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 20.7万件
22:45 米・製造業PMI速報値(4月) 52.3
22:45 米・サービス業PMI速報値(4月) 49.8
22:45 米・総合PMI速報値(4月) 50.3
欧・欧非公式首脳会議(24日まで)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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