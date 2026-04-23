ホーム > マーケット > マーケットの話題 > 記事

今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏製造業PMI速報値、米製造業PMI速報値、米サービス業PMI速報値など

2026年4月23日 06:30

印刷

記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏製造業PMI速報値、米製造業PMI速報値、米サービス業PMI速報値など
＜国内＞
08:50　対外・対内証券投資(先週)
09:30　製造業PMI(4月)　　51.6
09:30　サービス業PMI(4月)　　53.4
09:30　総合PMI4月)　　53.0
10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年、残存10-25年、物価連動債)(日本銀行)
17:00　石油化学工業協会が月次統計公表
18:50　片山財務相・金融担当相インタビュー


犬猫生活が東証グロースに新規上場(公開価格:2990円)


＜海外＞
08:00　韓・GDP(1-3月)　　1.6％
10:00　中・SWIFTグローバル支払い元建て(3月)　　2.74％
13:00　欧・ユーロ圏新車販売台数(3月)　　1.4％
14:00　印・製造業PMI速報(4月)　　53.9
14:00　印・サービス業PMI速報(4月)　　57.5
14:00　印・総合PMI速報(4月)　　57.0
16:30　独・製造業PMI(4月)　　52.2
16:30　独・サービス業PMI(4月)　　50.9
16:30　独・総合PMI(4月)　　51.9
17:00　欧・ユーロ圏製造業PMI速報値(4月)　　51.6
17:00　欧・ユーロ圏サービス業PMI速報値(4月)　　50.2
17:00　欧・ユーロ圏総合PMI速報値(4月)　　50.7
17:30　英・製造業PMI(4月)　　51.0
17:30　英・サービス業PMI(4月)　　50.5
17:30　英・総合PMI(4月)　　50.3
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　20.7万件
22:45　米・製造業PMI速報値(4月)　　52.3
22:45　米・サービス業PMI速報値(4月)　　49.8
22:45　米・総合PMI速報値(4月)　　50.3


欧・欧非公式首脳会議(24日まで)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

関連記事