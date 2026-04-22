*10:21JST 概況からBRICsを知ろう ロシア株式市場は続伸、原油高や企業業績の改善観測で

【ブラジル】ボベスパ指数 休場

21日のブラジル市場はチラデンテスの日で休場となった。

【ロシア】MOEXロシア指数 2757.70 +0.15％

21日のロシア株式市場は続伸。主要株価指数のMOEXロシア指数は前日比4.04ポイント高（+0.15％）の2757.70となった。日中の取引レンジは2737.36-2763.71となった。

軟調な展開が続いた後は終盤プラス圏を回復した。原油価格の上昇がウエートの高い資源銘柄の物色手掛かり。また、企業業績の改善観測も好感された。半面、指数の上値は重い。米国とイランの停戦交渉が延期されるとの観測が指数の足かせとなった。また、欧米市場の下落もマイナス材料となった。

【インド】SENSEX指数 79273.33 +0.96％

21日のインド株式市場は3日続伸。ムンバイ証券取引所の主要30社株価指数SENSEXは前日比753.03ポイント高（+0.96％）の79273.33、ナショナル証券取引所の主要50社株価指ニフティは211.75ポイント高（+0.87％）の24576.60で取引終了した。

終始プラス圏で推移し、終盤にかけて上げ幅をやや拡大させた。銀行や資源銘柄に買いが入ったことが指数の上げを主導。また、経済の安定成長の観測も引き続き好感された。

【中国】上海総合指数 4085.08 +0.07％

21日の中国本土市場は、主要指標の上海総合指数が前日比2.95ポイント高（+0.07％）の4085.08ポイントと小幅続伸。米国とイランの和平協議再開の可能性があることが支援材料となったようだ。中国経済対策への期待感が持続していることもプラス材料となった。

業種別では、発電関連がしっかり。大唐国際発電（601991/SH）は3.8％高、国電電力発展（600795/SH）は2.3％高、国投電力（600886/SH）が1.9％高。銀行株も強含み。南京銀行（601009/SH）は2.1％高、中信銀行（601998/SH）は1.6％高、江蘇銀行（600919/SH）が1.5％高。《AK》