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「株式」ADR日本株ランキング～全般売り優勢、シカゴは大阪日中比835円安の58505円
*09:05JST 「株式」ADR日本株ランキング～全般売り優勢、シカゴは大阪日中比835円安の58505円
ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル159.40円換算）で、丸紅＜8001＞、ファナック＜6902＞、三菱電機＜8053＞などが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比835円安の58505円。
米国株式市場は続落。ダウ平均は293.18ドル安の49149.38ドル、ナスダックは144.43ポイント安の24259.96で取引を終了した。小売売上高など強い経済指標を好感した買いに、寄り付き後、上昇。その後、イラン停戦期限を控え、バンス副大統領がパキスタン訪問を延期との報道やイラン外相が商業船舶への攻撃を巡り「より重大な停戦違反」と非難するなど和平協議の行方が不透明になり、戦争激化のリスクで原油価格や金利が上昇し、相場は売りに転じた。終盤にかけ、イランの正式な協議不参加が報じられ、一段安となり、終了。
21日のニューヨーク外為市場でドル・円は159円01銭から159円64銭まで上昇し、159円33銭で引けた。米小売売上高が予想を上回る伸びを示したほか、米イラン停戦期限を控え、イランが正式参加の意向を示さず和平協議の行方が不透明で戦争激化を警戒した原油価格の上昇に連れ、金利が上昇しドル買いが優勢となった。ウォ―シュ次期FRB議長が現議長の任期満了前に承認される確率低下も金利上昇につながった。ユーロ・ドルは1.1776ドルから1.1719ドルまで下落し1.1749ドルで引けた。
NY原油先物6月限は続伸（NYMEX原油6月限終値：89.67 ↑2.25）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物6月限は、前営業日比＋2.25ドル（＋2.57％）の89.67ドルで通常取引を終了した。
「ADR上昇率上位5銘柄」（21日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
7203 (TM.N) アイシン精機 15.53 2475 163.5 7.0
7
2801 (KIKOY) キッコーマン 19.40 1546 66.5 4.4
9
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4913 208 4.4
2
1605 (IPXHY) 国際石油開発 24.41 3891 61 1.5
9
6098 (RCRUY) リクルートHD 10.00 7970 117 1.4
9
「ADR下落率上位5銘柄」（21日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
7269 (SZKMY) SUBARU 7.88 2512 -58.5 -2.2
8
6178 (JPPHY) 日本郵政 10.54 1680 -141 -7.7
4
8802 (MITEY) 住友不動産 14.00 4463 -258 -5.4
6
7182 (JPPTY) 日産自動車 4.53 361 -9 -2.4
3
■そのたADR（21日）
7203 (TM.N) アイシン精機 15.53 1.06 2475 163.
5
8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 6.49 -0.31 5173 -2
2
8035 (TOELY) 住友商事 37.22 -0.74 5933 -5
7
6758 (SONY.N) TDK 15.84 -0.24 2525 -5
1
9432 (NTTYY) KDDI 16.35 -0.22 2606 -27.
5
8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 3.08 -0.01 982 1
0
6501 (HTHIY) 日立製作所 32.07 -0.59 5112 -7
7
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 16.20 0.96 5165 -1
6
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 0.17 4913 20
8
4063 (SHECY) 信越化学工業 20.90 -0.55 6663 -7
0
8001 (ITOCY) 丸紅 368.11 -2.88 5868 -13
3
8316 (SMFG.N) みずほFG 8.23 -0.37 6559 -8
8
8031 (MITSY) 東京エレク 142.85 1.80 45541 -23
9
6098 (RCRUY) リクルートHD 10.00 0.00 7970 11
7
4568 (DSNKY) 第一三共 18.11 -0.94 2887 -2
8
9433 (KDDIY) 関西電力 7.60 -0.20 2423 -2
2
7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 12.11 -0.32 965 -998.
5
8766 (TKOMY) 三井不動産 32.30 -0.90 1716 -3
3
7267 (HMC.N) スズキ 46.08 -1.70 1836 -32.
5
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 17.97 -0.22 5729 -2
8
6902 (DNZOY) ファナック 19.94 -0.72 6357 -12
1
4519 (CHGCY) 中外製薬 26.80 -1.11 8544 -15
0
4661 (OLCLY) オリエンランド 16.21 -0.36 2584 -2
9
8411 (MFG.N) オリックス 30.58 -1.29 4874 -7
3
6367 (DKILY) ダイキン工業 13.38 -0.67 21328 -30
2
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 17.06 -0.49 5439 -4
9
7741 (HOCPY) キヤノン 27.92 -0.44 4450 -3
4
6503 (MIELY) 三菱電機 74.10 -3.00 5906 -12
2
6981 (MRAAY) 日東電工 20.67 -0.60 3295 -5
7
7751 (CAJPY) 任天堂 13.08 -0.29 8340 -8
9
6273 (SMCAY) SMC 22.20 -0.42 70774 -85
6
7182 (JPPTY) 日産自動車 4.53 -0.22 361 -
9
6146 (DSCSY) ディスコ 45.90 -0.50 73165 -107
5
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 12.43 -0.24 1981 -2
4
8053 (SSUMY) 三菱商事 29.90 -1.06 4766 -7
8
6702 (FJTSY) 富士通 24.01 0.35 3827 -5
6
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 127.01 15.41 20245 -23
0
5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.62 -0.15 3386 -4
3
6178 (JPPHY) 日本郵政 10.54 -1.46 1680 -14
1
8002 (MARUY) 三井物産 713.60 -22.40 5687 -9
3
6723 (RNECY) ルネサス 9.45 0.11 3013 -6
6
6954 (FANUY) 京セラ 17.02 -0.40 2713 -25.
5
8725 (MSADY) 第一生命HD 17.85 -0.70 1423 -21.
5
8801 (MTSFY) 三菱地所 28.15 -0.64 4487 -9
0
6301 (KMTUY) 小松製作所 43.06 -1.30 6864 -12
7
4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.59 -0.42 3057 -4
6
6594 (NJDCY) 日本電産 3.66 -0.08 2334 -4
3
6857 (ATEYY) シスメックス 8.79 -0.20 1401 -19.
5
4543 (TRUMY) テルモ 13.27 -0.60 2115 -29.
5
8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.51 -0.04 1516 -
7
（時価総額上位50位、1ドル159.4円換
算）《AN》
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