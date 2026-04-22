

[NYDow・NasDaq・CME（表）]

NYDOW;49,149.38;-293.18Nasdaq;24,259.96;-144.42CME225;58505;-835(大証比)

[NY市場データ]

21日のNY市場は続落。ダウ平均は293.18ドル安の49149.38ドル、ナスダックは144.43ポイント安の24259.96で取引を終了した。

小売売上高など強い経済指標を好感した買いに、寄り付き後、上昇。その後、イラン停戦期限を控え、バンス副大統領がパキスタン訪問を延期との報道やイラン外相が商業船舶への攻撃を巡り「より重大な停戦違反」と非難するなど和平協議の行方が不透明になり、戦争激化のリスクで原油価格や金利が上昇し、相場は売りに転じた。終盤にかけ、イランの正式な協議不参加が報じられ、一段安となり、終了。セクター別では、エネルギーやソフトウエア・サービスが上昇した一方、不動産が下落した。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比835円安の58505円。ADR市場では、対東証比較（1ドル159.40円換算）で、丸紅＜8001＞、ファナック＜6902＞、三菱電機＜8053＞などが下落し、全般売り優勢。《YY》