*08:41JST 4/20

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（49447.43、+868.71）

・ナスダック総合指数は上昇（24468.48、+365.78）

・SOX指数は上昇（9555.88、+226.54）

・シカゴ日経225先物は上昇（59840、+1040）

・米長期金利は低下

・高市内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均株価は下落（58475.90、-1042.44）

・日中関係の緊迫化

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・米原油先物相場は下落（82.59、-8.58）

・為替相場は円高・ドル安（158.90-159.00）

・「生活意識に関するアンケート調査」(第105回)の結果(日本銀行)

・2月第3次産業活動指数

・3月首都圏新築分譲マンション

・3月ニュージーランド貿易収支

・中国1年物ローンプライムレート(LPR)

・中国5年物ローンプライムレート(LPR)

・ブラジル週次景気動向調査

・3月インドインフラ産業8業種生産高

・3月カナダ消費者物価指数

・ハノーバーメッセ開幕(24日まで)《YY》