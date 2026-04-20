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4/20の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:41JST 4/20
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（49447.43、+868.71）
・ナスダック総合指数は上昇（24468.48、+365.78）
・SOX指数は上昇（9555.88、+226.54）
・シカゴ日経225先物は上昇（59840、+1040）
・米長期金利は低下
・高市内閣による防衛費増額などの経済政策
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均株価は下落（58475.90、-1042.44）
・日中関係の緊迫化
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・米原油先物相場は下落（82.59、-8.58）
・為替相場は円高・ドル安（158.90-159.00）
・「生活意識に関するアンケート調査」(第105回)の結果(日本銀行)
・2月第3次産業活動指数
・3月首都圏新築分譲マンション
・3月ニュージーランド貿易収支
・中国1年物ローンプライムレート(LPR)
・中国5年物ローンプライムレート(LPR)
・ブラジル週次景気動向調査
・3月インドインフラ産業8業種生産高
・3月カナダ消費者物価指数
・ハノーバーメッセ開幕(24日まで)《YY》
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