

[NYDow・NasDaq・CME（表）]

NYDOW;49,447.43;+868.71Nasdaq;24,468.48;+365.77CME225;59840;+1040(大証比)

[NY市場データ]

17日のNY市場は続伸。ダウ平均は868.71ドル高の49447.43ドル、ナスダックは365.78ポイント高の24468.48で取引を終了した。

イラン外相が停戦期間中のホルムズ海峡再開を発表、原油価格の下落を好感し、寄り付き後、上昇。トランプ大統領も確認し早期の戦争終結期待に原油価格の一段の下落や金利低下を好感し、相場は続伸した。終盤にかけ、米イラン合意に向けた慎重な見解も浮上し失速したが高値圏を維持、ナスダックは連日で過去最高値を更新し、終了。セクター別では、自動車・自動車部品が上昇した。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比1040円高の59840円。ADR市場では、対東証比較（1ドル158.57円換算）で、三井住友トラHD＜8306＞、ソフトバンクG＜9983＞、三菱電機＜6503＞などが上昇し、全般買い優勢。《YY》