*08:05JST 米国株式市場は続伸、早期の戦争終結期待

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（17日）

APR17

Ｏ 59440（ドル建て）

Ｈ 60130

Ｌ 58630

Ｃ 59855 大証比+1055（イブニング比+15）

Vol 5519



APR17

Ｏ 59415（円建て）

Ｈ 60110

Ｌ 58615

Ｃ 59840 大証比+1040（イブニング比+0）

Vol 20894

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（17日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル158.57円換算）で、三井住友トラHD＜8306＞、ソ

フトバンクG＜9983＞、三菱電機＜6503＞などが上昇し、全般買い優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終

値比

7203 (TM.N) アイシン精機 14.47 0.00 2295

-5

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 6.98 0.05 5534 1

58

8035 (TOELY) 住友商事 38.74 0.42 6143 1

28

6758 (SONY.N) TDK 16.53 0.77 2621

5

9432 (NTTYY) KDDI 16.40 -0.04 2601 1

0.5

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 3.18 0.08 1009

32

6501 (HTHIY) 日立製作所 33.15 0.30 5257 1

00

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 14.73 -0.14 4671 1

44

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 0.54 4887 1

82

4063 (SHECY) 信越化学工業 21.81 -0.09 6917

10

8001 (ITOCY) 丸紅 37.99 -338.57 602 -52

51

8316 (SMFG.N) みずほFG 8.82 0.19 6993 2

25

8031 (MITSY) 東京エレク 142.79 -0.31 45284 12

74

6098 (RCRUY) リクルートHD 10.00 1.00 7929 4

05

4568 (DSNKY) 第一三共 18.65 0.44 2957

18

9433 (KDDIY) 関西電力 7.83 0.11 2483 -

18

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 12.65 0.08 1003 -9

67

8766 (TKOMY) 三井不動産 33.20 0.20 1755

24

7267 (HMC.N) スズキ 48.40 0.48 1919

24

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.38 0.06 5829

29

6902 (DNZOY) ファナック 20.10 0.37 6375 1

47

4519 (CHGCY) 中外製薬 26.68 -0.10 8461 1

12

4661 (OLCLY) オリエンランド 16.66 0.20 2642

7

8411 (MFG.N) オリックス 32.23 0.49 5111 1

01

6367 (DKILY) ダイキン工業 13.65 -0.18 21645 3

30

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 17.82 0.04 5651

65

7741 (HOCPY) キヤノン 28.52 0.37 4522

37

6503 (MIELY) 三菱電機 74.60 -0.27 5915 1

16

6981 (MRAAY) 日東電工 21.67 0.89 3436

62

7751 (CAJPY) 任天堂 13.56 0.44 8601 -

14

6273 (SMCAY) SMC 22.38 -0.02 70976 8

76

7182 (JPPTY) 日産自動車 4.70 0.10 373

8

6146 (DSCSY) ディスコ 47.10 1.70 74686 17

86

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 13.00 0.25 2061

6.5

8053 (SSUMY) 三菱商事 31.65 -0.13 5019

67

6702 (FJTSY) 富士通 24.11 1.08 3823

53

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 125.36 13.76 19878 -5

62

5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.77 0.13 3416

46

6178 (JPPHY) 日本郵政 13.17 1.38 2088 21

5.5

8002 (MARUY) 三井物産 745.63 -0.09 5912 1

12

6723 (RNECY) ルネサス 9.02 0.41 2861

66

6954 (FANUY) 京セラ 17.31 0.45 2745

57

8725 (MSADY) 第一生命HD 18.76 -0.07 1487 2

7.5

8801 (MTSFY) 三菱地所 29.00 -0.27 4599 1

04

6301 (KMTUY) 小松製作所 43.03 0.46 6823 1

23

4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.06 0.13 3190

24

6594 (NJDCY) 日本電産 3.57 0.01 2264

-4

6857 (ATEYY) シスメックス 9.11 0.19 1445

8

4543 (TRUMY) テルモ 13.80 0.11 2188

13

8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.90 0.00 1570

39

（時価総額上位50位、1ドル158.57円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（17日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6178 (JPPHY) 日本郵政 13.17 2088 215.5 11.5

1

6098 (RCRUY) リクルートHD 10.00 7929 405 5.3

8

6988 (NDEKY) ゆうちょ銀行 18.06 2864 132.5 4.8

5

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4887 182 3.8

7

2801 (KIKOY) キッコーマン 19.40 1538 54 3.6

4

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（17日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

8802 (MITEY) 住友不動産 14.00 4440 -213 -4.5

8

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 125.36 19878 -562 -2.7

5

1605 (IPXHY) 国際石油開発 24.58 3898 -87 -2.1

8



「米国株式市場概況」（17日）

ＮＹＤＯＷ

終値：49447.43 前日比：868.71

始値：48788.81 高値：49717.98 安値：48788.81

年初来高値：50188.14 年初来安値：45166.64

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：24468.48 前日比：365.78

始値：24338.01 高値：24519.51 安値：24286.47

年初来高値：24468.48 年初来安値：20794.64

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：7126.06 前日比：84.78

始値：7074.55 高値：7147.52 安値：7074.55

年初来高値：7126.06 年初来安値：6343.72

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.885％ 米10年国債 4.254％

米国株式市場は続伸。ダウ平均は868.71ドル高の49447.43ドル、ナスダックは365.7

8ポイント高の24468.48で取引を終了した。

イラン外相が停戦期間中のホルムズ海峡再開を発表、原油価格の下落を好感し、寄

り付き後、上昇。トランプ大統領も確認し早期の戦争終結期待に原油価格の一段の

下落や金利低下を好感し、相場は続伸した。終盤にかけ、米イラン合意に向けた慎

重な見解も浮上し失速したが高値圏を維持、ナスダックは連日で過去最高値を更新

し、終了。セクター別では、自動車・自動車部品が上昇した。

携帯端末のアップル（AAPL）は第1四半期の中国スマートフォーン市場が冷え込む

中、アイフォーン売り上げが前年同期比20％増加し、上昇。後払い決算サービスを

提供するアファーム・ホールディングス（AFRM）はアナリストの投資判断引き上げ

で上昇。金融のアライ・ファィナンシャル（ALLY）は自動車ローンの需要が強く、

第1四半期の調整後1株当たり利益が予想を上回り、上昇。

また、航空会社のデルタ（DAL）やユナイテッド（UAL）は燃料コスト上昇への不安

後退でそれぞれ買われた。動画配信のネットフリックス（NFLX）は第2四半期の売上

高見通しが予想を下回ったほか、会長兼共同設立者のヘイスティングス氏 が6月に

任期が切れる際に理事会の再選を辞退すると発表したことが嫌気され、下落。石

油・天然ガス生産会社のエクソンモービル（XOM）やエネルギー会社のシェブロン

（CVX）は原油安に連れ、それぞれ下落した。

連邦準備制度理事会（FRB）のウォラー理事は中東情勢の速やかな解決が今年後半の

利下げを正当化する可能性に言及した。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》