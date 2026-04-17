*13:21JST rakumo---サイバーソリューションズと協業しメールセキュリティ販売開始

rakumo＜4060＞は16日、サイバーソリューションズ＜436A＞と協業し、クラウドメールセキュリティサービス「Cloud Mail SECURITYSUITE」をrakumo利用顧客向けに販売開始すると発表した。

本協業は、Google WorkspaceやMicrosoft 365を補完するrakumoのSaaS拡張サービスと、メールセキュリティ領域に強みを持つサイバーソリューションズの技術を組み合わせ、企業のセキュリティ対策強化を目的とする。

rakumoは約2600社、124万ライセンス超の顧客基盤を有し、カレンダーやワークフロー、社内掲示板などの機能を通じて業務効率化を支援している。

一方サイバーソリューションズは累計導入製品数3万、累計導入ID数450万アカウント以上の実績を持ち、メールやチャットのセキュリティ・アーカイブサービスを提供している。

近年、メール経由のマルウェア感染やランサムウェア被害が増加する中、本サービスは受信時の脅威対策、送信時の情報漏洩・誤送信対策、さらにメールやTeamsチャットの長期アーカイブ機能を備え、企業のセキュアなコミュニケーション環境を支援する。

役割分担として、rakumoは既存顧客への販売を担当し、サイバーソリューションズはサービス提供および導入支援、ユーザーサポートを担う。

両社は今後も業務効率化と生産性向上に加え、セキュリティ強化に向けた連携を推進する。《KT》