*08:38JST 前場に注目すべき3つのポイント～利食い入りやすいが押し目狙いの買い意欲は強い～

17日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。

■利食い入りやすいが押し目狙いの買い意欲は強い

■旭ダイヤ、26/3上方修正 営業利益 24.17億円←23.00億円

■シャープ＜6753＞インド生産子会社売却、現地事業は継続

■利食い入りやすいが押し目狙いの買い意欲は強い

17日の日本株市場は、利食い売りが入りやすいだろうが、押し目待ち狙いの買い意欲は強そうだ。16日の米国市場は、NYダウが115ドル高、ナスダックは86ポイント高だった。トランプ米大統領は、イスラエルとレバノンが10日間の停戦で合意したことを自身のSNSに投稿した。米国とイランの戦闘終結に向けた交渉が進むとの期待から買い優勢の展開になった。シカゴ日経225先物は大阪比255円安の59335円。円相場は1ドル＝159円00銭台で推移。



日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、やや利益確定の売りが先行して始まりそうだ。昨日の日経平均株価は大幅に3日続伸となり、2月26日につけた高値59332.43円を突破し、史上最高値を更新した。一時59688.10円まで上げ幅を広げる場面もみられており、6万円の大台乗せが意識されそうである。一方で、最高値更新でいったんは達成感が意識されやすいだろう。また、4月に入ってからの強い上昇で過熱感も警戒されやすく、利益確定の売りが入りやすいとみられる。



また、米国では米国とイランの戦闘終結に向けた交渉が進むとの期待からナスダック指数、S＆P500指数は史上最高値を更新しているが、週末要因から週を跨ぐポジションを控える動きも出てきそうである。押し目待ち狙いの買い意欲は強そうだが、日計りのトレードが中心になろう。もっとも、日経平均株価は上向きで推移するボリンジャーバンドの+2σ（58599円）と+3σ（60717円）に沿ったトレンドを継続しているため、過熱感からの売り仕掛け的なトレードは控えておきたい。



物色については過熱感が警戒されるものの、半導体やAI関連株への物色に向かわせそうだ。ただ、アドバンテストや東エレクあたりが2月につけた高値を更新してくるようだと、いったんは達成感が意識されそうである。そのほか、AI脅威論から低迷していたソフトウェア株には買い戻しの動きが強まりやすいだろう。

■旭ダイヤ、26/3上方修正 営業利益 24.17億円←23.00億円

旭ダイヤ＜6140＞は2026年3月期業績予想の修正を発表。営業利益を23.00億円から24.17億円に上方修正した。持分法投資利益の増加、為替差益の影響により予想を上回る見込みになった。また、特別損失(固定資産の減損損失)を計上する見込みとなった。

■前場の注目材料

・日経平均株価は上昇（59518.34、+1384.10）

・NYダウは上昇（48578.72、+115.00）

・ナスダック総合指数は上昇（24102.70、+86.68）

・SOX指数は上昇（9329.35、+90.06）

・高市内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

・シャープ＜6753＞インド生産子会社売却、現地事業は継続

・東電HD＜9501＞柏崎刈羽原発6号機の営業運転再開、14年ぶり

・TOTO＜5332＞20日からユニットバス受注再開

・SOMPOHD＜8630＞英社に出資、自動車保険、4領域協業検討

・不二越＜6474＞可搬重量と動作範囲拡大、協働ロボ2種投入、AI化に照準

・カナデビア＜7004＞舶用NOX処理装置実績着々、累計受注300基

・日産自＜7201＞軽EV、普及段階へ、「サクラ」一部改良

・ホンダ＜7267＞「インサイト」EV化、中国製を国内投入

・パナソニックHD＜6752＞冷蔵庫が自動で電力制御、中部電力ミライズと最適化サービス開始

・日立＜6501＞「秘匿AI基盤」開発へ、創薬新興と連携支援

・NEC＜6701＞気候変動情報の開示支援、AIで工数93%減

・トクヤマ＜4043＞日立製作所などと、太陽光パネルを再生、板ガラスに

・阪急阪神HD＜9042＞ugoに出資、自律ロボでビル警備省人化

・東和薬品＜4553＞特許満了薬で協業、年15億錠、アドラゴスファーマ川越に委託

・I-ne＜4933＞新ブランド、肌ケアで乾燥対策クリーム

・アイカ工業＜4206＞住宅床材に高圧メラミン、意匠・防水性を両立

・サーラ＜2734＞浜松の住宅子会社譲渡、ストック事業にシフト



☆前場のイベントスケジュール

＜国内＞

・特になし

＜海外＞

・特になし《YY》