*06:30JST 今日の注目スケジュール：中GDP、中小売売上高、英鉱工業生産指数など

＜国内＞

08:50 対外・対内証券投資(先週)



＜海外＞

10:30 中・新築住宅価格(3月) -0.28％

10:30 中・中古住宅価格(3月) -0.43％

10:30 豪・失業率(3月) 4.3％ 4.3％

11:00 中・GDP(1-3月) 4.8％ 4.5％

11:00 中・鉱工業生産指数(3月) 5.3％ 6.3％

11:00 中・小売売上高(3月) 2.4％ 2.8％

11:00 中・固定資産投資(都市部)(3月) 2.0％ 1.8％

11:00 中・不動産投資(3月) -11.5％ -11.1％

11:00 中・調査失業率(3月) 5.2％ 5.3％

11:00 中・住宅不動産販売(3月) -21.8％

15:00 英・鉱工業生産指数(2月) -0.1％

15:00 英・商品貿易収支(2月) -144.49億ポンド

18:00 欧・ユーロ圏CPI(3月) 2.5％ 2.5％

20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週) 0.91％

21:00 ブ・経済活動(2月) 0.78％

21:30 米・フィラデルフィア連銀製造業景況指数(4月) 18.1

21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 21.9万件

22:15 米・鉱工業生産指数(3月) 0.1％ 0.2％



米・ニューヨーク連銀総裁が基調講演



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》