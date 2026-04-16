ホーム > マーケット > マーケットの話題 > 記事

今日の注目スケジュール：中GDP、中小売売上高、英鉱工業生産指数など

2026年4月16日 06:30

印刷

記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：中GDP、中小売売上高、英鉱工業生産指数など
＜国内＞
08:50　対外・対内証券投資(先週)


＜海外＞
10:30　中・新築住宅価格(3月)　　-0.28％
10:30　中・中古住宅価格(3月)　　-0.43％
10:30　豪・失業率(3月)　4.3％　4.3％
11:00　中・GDP(1-3月)　4.8％　4.5％
11:00　中・鉱工業生産指数(3月)　5.3％　6.3％
11:00　中・小売売上高(3月)　2.4％　2.8％
11:00　中・固定資産投資(都市部)(3月)　2.0％　1.8％
11:00　中・不動産投資(3月)　-11.5％　-11.1％
11:00　中・調査失業率(3月)　5.2％　5.3％
11:00　中・住宅不動産販売(3月)　　-21.8％
15:00　英・鉱工業生産指数(2月)　　-0.1％
15:00　英・商品貿易収支(2月)　　-144.49億ポンド
18:00　欧・ユーロ圏CPI(3月)　2.5％　2.5％
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週)　　0.91％
21:00　ブ・経済活動(2月)　　0.78％
21:30　米・フィラデルフィア連銀製造業景況指数(4月)　　18.1
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　21.9万件
22:15　米・鉱工業生産指数(3月)　0.1％　0.2％


米・ニューヨーク連銀総裁が基調講演


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

関連記事