*14:51JST 日経平均は194円高、米経済指標や企業決算に関心

日経平均は194円高（14時50分現在）。日経平均寄与度では、アドバンテスト＜6857＞、ソフトバンクG＜9984＞、ベイカレント＜6532＞などがプラス寄与上位となっており、一方、キオクシアHD＜285A＞、フジクラ＜5803＞、イビデン＜4062＞などがマイナス寄与上位となっている。セクターでは、情報・通信業、証券商品先物、銀行業、精密機器、陸運業が値上がり率上位、非鉄金属、鉱業、ガラス土石製品、機械、卸売業が値下がり率上位となっている。

日経平均は上げ幅を縮小している。米国では今晩、3月の米輸出入物価指数、4月のニューヨーク連銀製造業景況指数、4月の全米建設業協会（NAHB）住宅市場指数が発表される。また、バー米連邦準備制度理事会（FRB）理事が討議に参加し、日本時間明日未明にはボウマンFRB副議長が討議に参加する。企業決算では、バンク・オブ・アメリカ、モルガン・スタンレーなどが1-3月期決算を発表する。《SK》