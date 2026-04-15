

[NYDow・NasDaq・CME（表）]

NYDOW;48,535.99;+317.74Nasdaq;23,639.08;+455.34CME225;58845;+815(大証比)

[NY市場データ]

14日のNY市場は続伸。ダウ平均は317.74ドル高の48535.99ドル、ナスダックは455.35ポイント高の23639.09で取引を終了した。

銀行の良好な四半期決算を好感し、寄り付き後、上昇。さらに、生産者物価指数（PPI）が警戒されたほど加速せず、金利低下を好感し相場は続伸した。トランプ大統領が2日以内にイランと再協議する可能性を示唆すると戦闘終了期待に原油価格の下落が支援し、終盤にかけて上げ幅を拡大し、終了。セクター別では、自動車・自動車部品、メディア・娯楽が上昇した一方、エネルギーが下落した。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比815円高の58845円。ADR市場では、対東証比較（1ドル158.82円換算）で、三井住友トラHD＜8306＞、日立製作所＜6501＞、ファナック＜6902＞などが上昇し、全般買い優勢。《YY》