*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 AIメカテック、ユニチカ、ソフトテックスなど

銘柄名<コード>14日終値⇒前日比

メディアドゥ＜3678＞ 1386 -195

今期の連続営業減益見通しをネガティブ視。

カチタス＜8919＞ 3025 -335

住宅機器の需給ひっ迫などを警戒視か。

スター・マイカ・ホールディングス＜2975＞ 1680 -111

TOTOの受注停止の影響など警戒か。

ジンズホールディングス＜3046＞ 6100 -270

決算発表を受けて13日には大幅上昇。

ARCHION＜543A＞ 408 -20

13日に急反発で戻り売り優勢。

ダブル・スコープ＜6619＞ 238 -6

13日に自律反発も短期資金の戻り売り優勢。

タマホーム＜1419＞ 3505 -150

減配発表を引き続きネガティブ視。

サイゼリヤ＜7581＞ 5340 -160

下方修正をネガティブ視の動きが続く。

ツルハHD＜3391＞ 2023 -109

決算発表後は下値模索続く。

長谷工コーポレーション＜1808＞ 2722 -163

マンション大手としてTOTOの受注停止の影響警戒も。

PR TIMES＜3922＞ 2076 -76

先行投資による今期の減益見通しをネガティブ視。

ソフトテックス＜550A＞ 4515 +700

直近IPO銘柄として値幅取りの動き続く。

津田駒＜6217＞ 625 +100

第1四半期の赤字縮小などポジティブ視。

ユニチカ＜3103＞ 2163 +400

ガラス繊維分野への期待はやして短期資金の物色続く。

JESCOHD＜1434＞ 2275 +400

12-2月期も大幅増益基調が継続へ。

AIメカテック＜6227＞ 7700 +1000

半導体株高の地合いに乗る。

東洋電機製造＜6505＞ 2647 +347

第3四半期営業益は大幅増益に転換。

GameWith＜6552＞ 249 +20

スピード調整一巡感で押し目買い。

MERF＜3168＞ 1376 -185

通期予想据え置きで出尽くし感が優勢に。

ARアドバンスト＜5578＞ 1013 +150

26年8月期業績予想を上方修正。

ライズ<9168> 405 -80

営業利益が前期13.0％減・今期44.5％減予想。

ワンプラ<4199> 891 -56

上期営業損益が1.42億円の赤字。第1四半期の1.14億円の赤字から赤字幅拡大。

チームスピリット<4397> 421 +6

上期営業利益73.4％増。上値は限定的。

シリコンスタ<3907> 610 -54

第1四半期営業損益が1.64億円の赤字。

ポストプライム<198A> 202 -12

第3四半期累計の営業損益が1.88億円の赤字。

上期の1.44億円の赤字から赤字幅拡大。

ククレブ<276A> 3030 -460

上期営業利益70.1％減。第1四半期の20.8％減から減益率拡大。

CCT<4371> 1050 +150

シグマクシス<6088>が大量保有報告書を提出。

ビタブリッドJ<542A> 1098 -192

営業利益が前期45.8％増に対し今期7.6％増予想。

ELEMENTS<5246> 732 +100

第1四半期営業利益が1.19億円。前年同期の0.13億円の赤字から黒字に転じる。《CS》