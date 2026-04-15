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前日に動いた銘柄 part2 AIメカテック、ユニチカ、ソフトテックスなど
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 AIメカテック、ユニチカ、ソフトテックスなど
銘柄名<コード>14日終値⇒前日比
メディアドゥ＜3678＞ 1386 -195
今期の連続営業減益見通しをネガティブ視。
カチタス＜8919＞ 3025 -335
住宅機器の需給ひっ迫などを警戒視か。
スター・マイカ・ホールディングス＜2975＞ 1680 -111
TOTOの受注停止の影響など警戒か。
ジンズホールディングス＜3046＞ 6100 -270
決算発表を受けて13日には大幅上昇。
ARCHION＜543A＞ 408 -20
13日に急反発で戻り売り優勢。
ダブル・スコープ＜6619＞ 238 -6
13日に自律反発も短期資金の戻り売り優勢。
タマホーム＜1419＞ 3505 -150
減配発表を引き続きネガティブ視。
サイゼリヤ＜7581＞ 5340 -160
下方修正をネガティブ視の動きが続く。
ツルハHD＜3391＞ 2023 -109
決算発表後は下値模索続く。
長谷工コーポレーション＜1808＞ 2722 -163
マンション大手としてTOTOの受注停止の影響警戒も。
PR TIMES＜3922＞ 2076 -76
先行投資による今期の減益見通しをネガティブ視。
ソフトテックス＜550A＞ 4515 +700
直近IPO銘柄として値幅取りの動き続く。
津田駒＜6217＞ 625 +100
第1四半期の赤字縮小などポジティブ視。
ユニチカ＜3103＞ 2163 +400
ガラス繊維分野への期待はやして短期資金の物色続く。
JESCOHD＜1434＞ 2275 +400
12-2月期も大幅増益基調が継続へ。
AIメカテック＜6227＞ 7700 +1000
半導体株高の地合いに乗る。
東洋電機製造＜6505＞ 2647 +347
第3四半期営業益は大幅増益に転換。
GameWith＜6552＞ 249 +20
スピード調整一巡感で押し目買い。
MERF＜3168＞ 1376 -185
通期予想据え置きで出尽くし感が優勢に。
ARアドバンスト＜5578＞ 1013 +150
26年8月期業績予想を上方修正。
ライズ<9168> 405 -80
営業利益が前期13.0％減・今期44.5％減予想。
ワンプラ<4199> 891 -56
上期営業損益が1.42億円の赤字。第1四半期の1.14億円の赤字から赤字幅拡大。
チームスピリット<4397> 421 +6
上期営業利益73.4％増。上値は限定的。
シリコンスタ<3907> 610 -54
第1四半期営業損益が1.64億円の赤字。
ポストプライム<198A> 202 -12
第3四半期累計の営業損益が1.88億円の赤字。
上期の1.44億円の赤字から赤字幅拡大。
ククレブ<276A> 3030 -460
上期営業利益70.1％減。第1四半期の20.8％減から減益率拡大。
CCT<4371> 1050 +150
シグマクシス<6088>が大量保有報告書を提出。
ビタブリッドJ<542A> 1098 -192
営業利益が前期45.8％増に対し今期7.6％増予想。
ELEMENTS<5246> 732 +100
第1四半期営業利益が1.19億円。前年同期の0.13億円の赤字から黒字に転じる。《CS》
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