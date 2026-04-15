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今日の注目スケジュール：コア機械受注、欧ユーロ圏鉱工業生産指数、米ニューヨーク連銀製造業景気指数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：コア機械受注、欧ユーロ圏鉱工業生産指数、米ニューヨーク連銀製造業景気指数など
＜国内＞
08:50 コア機械受注(2月) -0.9％ -5.5％
10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年、残存25年超)(日本銀行)
14:30 日証協会長が会見
16:15 訪日外客数(3月) 346.67万人
＜海外＞
18:00 欧・ユーロ圏鉱工業生産指数(2月) -1.5％
20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IGP-10)(4月) -2.53％
21:00 ブ・小売売上高(2月) 0.4％
21:30 米・輸入物価指数(3月) 1.3％
21:30 米・ニューヨーク連銀製造業景気指数(4月) -0.2
23:00 米・NAHB住宅市場指数(4月) 38
27:00 米・地区連銀経済報告(ベージュブック)公表
29:00 米・対米証券投資収支(ネット長期TICフロー)(2月) 155億ドル
印・貿易収支(3月) -276億ドル -271億ドル
印・輸出(3月) -0.8％
印・輸入(3月) 24.1％
印・失業率(3月) 4.9％
米・ボウマン連邦準備制度理事会(FRB)副議長と英中銀総裁が講演
英・英中銀総裁が講演
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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