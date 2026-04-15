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今日の注目スケジュール：コア機械受注、欧ユーロ圏鉱工業生産指数、米ニューヨーク連銀製造業景気指数など

2026年4月15日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：コア機械受注、欧ユーロ圏鉱工業生産指数、米ニューヨーク連銀製造業景気指数など
＜国内＞
08:50　コア機械受注(2月)　-0.9％　-5.5％
10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年、残存25年超)(日本銀行)
14:30　日証協会長が会見
16:15　訪日外客数(3月)　　346.67万人


＜海外＞
18:00　欧・ユーロ圏鉱工業生産指数(2月)　　-1.5％
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IGP-10)(4月)　　-2.53％
21:00　ブ・小売売上高(2月)　　0.4％
21:30　米・輸入物価指数(3月)　　1.3％
21:30　米・ニューヨーク連銀製造業景気指数(4月)　　-0.2
23:00　米・NAHB住宅市場指数(4月)　　38
27:00　米・地区連銀経済報告(ベージュブック)公表
29:00　米・対米証券投資収支(ネット長期TICフロー)(2月)　　155億ドル


印・貿易収支(3月)　-276億ドル　-271億ドル

印・輸出(3月)　　-0.8％

印・輸入(3月)　　24.1％

印・失業率(3月)　　4.9％

米・ボウマン連邦準備制度理事会(FRB)副議長と英中銀総裁が講演

英・英中銀総裁が講演


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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