*07:48JST NYの視点：米3月中古住宅販売件数は昨年6月来で最低、金利高止まりで住宅市場冴えず

全米不動産業者協会（National Association of Realtors）が発表した米3月中古住宅販売件数は前月比－3.6％の398万戸となった。予想405万戸も下回り、昨年6月来で最低となった。

2月分は全米の広い地域を襲った深刻な冬季の悪天候で落ち込んだ1月分から回復を見せたが、3月分は住宅ローン金利の高止まりや価格上昇が影響し売り上げが再び鈍化したと見られる。中間価格は40.88万ドルと前年比1.4％増。重要項目となる一戸建て住宅販売は3.5％減と、2月の増加を消した形。コンドミニアムやCoopの売り上げも5.4％減と、3カ月連続で減少した。住宅市場で重要な初めての購入者の割合も32％と、2月に34％まで回復後、再び低下した。在庫は過去最低水準を維持。

住宅ローン金利の高止まりで住宅市場は依然冴えない。

◇全米不動産業者協会（National Association of Realtors）米3月中古住宅販売件

数：398万戸（2月413万戸）

売り上げ： -3.6%（＋2.7％）

中間価格： $408,800（前年比＋1.4%）

在庫：4.1カ月《CS》