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4/10の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:37JST 4/10
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（48185.80、+275.88）
・ナスダック総合指数は上昇（22822.42、+187.43）
・SOX指数は上昇（8689.53、+178.62）
・シカゴ日経225先物は上昇（56690、+380）
・米長期金利は低下
・高市内閣による防衛費増額などの経済政策
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均株価は下落（55895.32、-413.10）
・日中関係の緊迫化
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・米原油先物相場は上昇（97.87、+3.46）
・為替相場は円安・ドル高（158.90-159.00）
・3月国内企業物価指数
・3月貸出動向 銀行計
・3月銀行貸出動向(含信金前年比)
・3月米国消費者物価コア指数
・2月米国製造業受注
・4月米国ミシガン大学消費者信頼感指数速報
・2月米国耐久財受注確報
・3月中国消費者物価指数
・3月中国生産者物価指数
・3月ドイツCPI
・3月ブラジル拡大消費者物価指数(IPCA)
・3月カナダ失業率
・10-12月期ロシアGDP
・インド外貨準備高(先週)
・韓国中央銀行が政策金利発表《YY》
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