*08:37JST 4/10

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（48185.80、+275.88）

・ナスダック総合指数は上昇（22822.42、+187.43）

・SOX指数は上昇（8689.53、+178.62）

・シカゴ日経225先物は上昇（56690、+380）

・米長期金利は低下

・高市内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均株価は下落（55895.32、-413.10）

・日中関係の緊迫化

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・米原油先物相場は上昇（97.87、+3.46）

・為替相場は円安・ドル高（158.90-159.00）

・3月国内企業物価指数

・3月貸出動向 銀行計

・3月銀行貸出動向(含信金前年比)

・3月米国消費者物価コア指数

・2月米国製造業受注

・4月米国ミシガン大学消費者信頼感指数速報

・2月米国耐久財受注確報

・3月中国消費者物価指数

・3月中国生産者物価指数

・3月ドイツCPI

・3月ブラジル拡大消費者物価指数(IPCA)

・3月カナダ失業率

・10-12月期ロシアGDP

・インド外貨準備高(先週)

・韓国中央銀行が政策金利発表《YY》