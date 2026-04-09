*07:57JST 米国株式市場は上昇、停戦合意を好感

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（8日）

APR8

Ｏ 54020（ドル建て）

Ｈ 57365

Ｌ 54010

Ｃ 57085 大証比+655（イブニング比+10）

Vol 9722



APR8

Ｏ 54020（円建て）

Ｈ 57355

Ｌ 54010

Ｃ 57075 大証比+645（イブニング比+0）

Vol 41264

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（8日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル158.56円換算）で、三井住友トラHD＜8306＞、オ

リックス＜8411＞、武田薬品工業＜4502＞などが上昇し、全般買い優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) アイシン精機 16.14 1.89 2559 28

1

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 6.88 0.32 5454 9

4

8035 (TOELY) 住友商事 39.84 1.70 6317 6

4

6758 (SONY.N) TDK 14.09 0.93 2234 3

4

9432 (NTTYY) KDDI 17.15 0.29 2719

8

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 3.10 0.08 983 1

0

6501 (HTHIY) 日立製作所 31.46 1.52 4988 7

3

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 12.04 0.80 3818 -

4

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4.17 4887 18

2

4063 (SHECY) 信越化学工業 20.77 0.04 6587 11

7

8001 (ITOCY) 丸紅 390.46 18.99 6191 7

2

8316 (SMFG.N) みずほFG 8.81 0.56 6985 3

9

8031 (MITSY) 東京エレク 135.10 13.00 42843 43

3

6098 (RCRUY) リクルートHD 9.00 0.00 7135 -19

8

4568 (DSNKY) 第一三共 18.11 -0.08 2872 39.

5

9433 (KDDIY) 関西電力 8.46 0.30 2683 3

3

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 13.31 0.52 1055 -1042.

5

8766 (TKOMY) 三井不動産 33.70 2.30 1781 1

1

7267 (HMC.N) スズキ 46.98 3.32 1862

9

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 19.26 0.22 6108 2

7

6902 (DNZOY) ファナック 18.80 1.51 5962 3

8

4519 (CHGCY) 中外製薬 28.15 0.65 8927 4

4

4661 (OLCLY) オリエンランド 16.90 0.36 2680

6

8411 (MFG.N) オリックス 31.37 1.51 4974 7

7

6367 (DKILY) ダイキン工業 12.90 0.53 20454 8

9

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 18.66 0.37 5917 12

8

7741 (HOCPY) キヤノン 28.60 0.35 4535 2

5

6503 (MIELY) 三菱電機 71.54 4.30 5672 5

3

6981 (MRAAY) 日東電工 20.36 0.87 3228 2

6

7751 (CAJPY) 任天堂 13.66 -0.12 8664 -4

3

6273 (SMCAY) SMC 21.11 1.46 66944 13

4

7182 (JPPTY) 日産自動車 4.57 0.28 362 -1.

5

6146 (DSCSY) ディスコ 43.00 3.10 68181 73

1

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 13.96 0.02 2213 14.

5

8053 (SSUMY) 三菱商事 34.64 0.39 5493 5

7

6702 (FJTSY) 富士通 21.64 0.89 3431 -3

8

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 126.01 14.41 19980 -49

0

5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.97 0.45 3479 1

2

6178 (JPPHY) 日本郵政 12.01 -1.02 1904 -

1

8002 (MARUY) 三井物産 815.06 12.93 6462 10

1

6723 (RNECY) ルネサス 8.24 1.04 2613

2

6954 (FANUY) 京セラ 16.58 0.84 2629 24.

5

8725 (MSADY) 第一生命HD 19.51 0.99 1547 13.

5

8801 (MTSFY) 三菱地所 30.32 2.28 4808 3

6

6301 (KMTUY) 小松製作所 43.28 2.84 6862 8

6

4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.17 0.29 3225 1

9

6594 (NJDCY) 日本電産 3.51 0.18 2226 3

8

6857 (ATEYY) シスメックス 9.14 0.24 1449 -

2

4543 (TRUMY) テルモ 13.99 0.04 2218

9

8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.90 0.11 1570 6.

5

（時価総額上位50位、1ドル158.56円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（8日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

7203 (TM.N) アイシン精機 16.14 2559 281 12.3

4

5020 (JXHLY) ENEOS 20.58 1632 168 11.4

8

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4887 182 3.8

7

9104 (MSLOY) 川崎汽船 17.00 2696 83.5 3.2

0

5802 (SMTOY) 住友電気工業 66.87 10603 288 2.7

9

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（8日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

8802 (MITEY) 住友不動産 15.00 4757 -198 -4.0

0

6098 (RCRUY) リクルートHD 9.00 7135 -198 -2.7

0

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 126.01 19980 -490 -2.3

9

5401 (NPSCY) 日本製鉄 3.74 593 -7 -1.1

7



「米国株式市場概況」（8日）

ＮＹＤＯＷ

終値：47909.92 前日比：1325.46

始値：46978.17 高値：48017.09 安値：46978.17

年初来高値：50188.14 年初来安値：45166.64

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：22635.00 前日比：617.15

始値：22821.21 高値：22821.21 安値：22501.28

年初来高値：23857.45 年初来安値：20794.64

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：6782.81 前日比：165.96

始値：6754.36 高値：6793.50 安値：6740.28

年初来高値：6978.60 年初来安値：6343.72

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.884％ 米10年国債 4.297％

米国株式市場は上昇。ダウ平均は1325.46ドル高の47909.92ドル、ナスダックは617.

15ポイント高の22635.00で取引を終了した。

停戦合意を好感した買いに、寄り付き後、大幅高。原油価格が高値から大幅反落し

たほか、長期金利も低下、さらに、ホルムズ海峡再開によるサプライチェーンひっ

迫懸念の後退で半導体関連も回復し相場を支援し、終日買われた。終盤にかけて上

げ幅を拡大し、終了。セクター別では、素材や半導体・同製造装置が上昇した一

方、エネルギーが下落した。

航空会社のデルタ（DAL）は第1四半期決算で調整後の1株当たり利益や売上が予想を

上回ったほか、第2四半期の見通しも予想を上回り、上昇。ソーシャルメディアのフ

ェイスブック（FB）運営するメタ・プラットフォームズ（META）は人工知能（AI）

部門刷新後、初めてとなる新しいAIモデルを発表し、上昇。サイバーセキュリー製

品・サービス会社のクラウドストライク・ホールディングス（CRWD）、パロアル

ト・ネットワークス（PANW）はAI開発会社のアンソロピックが競合としてではな

く、両社を精巧なAIツールによるリスク対策「Project Glasswing」のメンバーパー

トナーとして指名したため、それぞれ上昇。携帯端末のアップル（AAPL）は遅延の

可能性が報じられていた折り畳み式IPhoneを計画通り9月に発売すると確認し、買い

戻された。

クルーズ船運営のロイヤル・カリビアン・クルーズ（RCL）や航空会社のユナイテッ

ド（UAL）は燃料コスト上昇懸念の後退で、それぞれ上昇。資産運用会社のブルー・

アウル・キャピタル（OWL）は格付け会社のムーディーズ・レーティングスが同業他

社を大きく上回る解約請求があったことを理由に同社運営の主力プライベートクレ

ジットファンドの格付け見通しを「ネガティブ」に引き下げたため、下落。石油会

社のエクソン・モービル（XOM）は原油価格の下落に連れ、売られた。

飲料会社のコンステレーション・ブランズ（STZ）は取引終了後に第4四半期決算を

発表。通期見通しが冴えず、時間外取引で売られている。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》