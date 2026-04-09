グリーンエナジー&カンパニー、1株3分割と増配で株主還元強化、長期保有促進へ制度刷新

■期末配当15円へ引き上げ、業績進展と成長見通しを反映

グリーンエナジー&カンパニー<1436>(東証グロース)は4月8日、株式分割、定款変更、配当予想の修正(増配)、株主優待制度の変更を発表した。投資単位の引き下げと株主層の拡大を図り、長期保有の促進と企業価値向上につなげる狙いである。中期計画で売上高300億円、さらに2035年に1000億円規模とプライム市場挑戦を視野に入れる中、系統用蓄電池事業を成長の柱と位置付けている。

株式分割は4月30日を基準日とし、1株を3株に分割する。発行済株式総数は428万6000株から1285万8000株へ増加する見込みで、効力発生日は5月1日。同日に定款を変更し、発行可能株式総数は1280万株から3840万株へ引き上げる。株主層拡大と流動性向上を通じ、成長投資と株主参加の両立を図る。

また、2026年4月期の配当予想は期末15円へ増配(従来14円)とし、株主還元を強化する。株主優待制度は長期保有を重視する内容へ変更し、継続保有期間を6カ月以上から1年以上に延長。300株以上保有株主に対し年2回合計3万円分のデジタルギフトを付与する。分割後は基準株数を900株以上とし、2026年4月末基準から適用する。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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