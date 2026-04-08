*10:35JST システムサポートホールディングス---アクロスソリューションズがMOS Lite Premium提供開始

システムサポートホールディングス＜4396＞は7日、子会社のアクロスソリューションズがSaaS型BtoBモバイルWeb受発注システム「MOS Lite Premium」の提供を開始すると発表した。

「MOS Lite Premium」は従来の「MOS Lite」を拡張した新バージョンであり、従来未搭載であった「価格表示」や「商品割り当て」機能を標準搭載し、さらに専用オプション機能の追加にも対応する点が特徴である。

同サービスは初期費用0円で申込当日から利用可能であり、スマートフォンやタブレット、PCを通じて受注管理、商品管理、取引先管理などを一元化し、FAXや電話中心のアナログ業務のデジタル化を実現する。加えて、「MOS」へのアップグレードおよびデータ移行にも対応しており、導入初期は簡易的に運用しつつ、業務拡大に応じて高度なカスタマイズが可能な「MOS」へ移行できる柔軟な運用が可能である。

スモールスタートを志向する企業には「MOS Lite Premium」、独自要件に応じた高度なシステム構築には「MOS」が適しており、企業規模や成長段階に応じた段階的なシステム導入を支援する構成となっている。《KT》