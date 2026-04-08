*07:59JST 米国株式市場はまちまち、イラン合意期限控え神経質な展開

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（7日）

APR7

Ｏ 54020（ドル建て）

Ｈ 54115

Ｌ 52845

Ｃ 53975 大証比+395（イブニング比+15）

Vol 7371



APR7

Ｏ 54055（円建て）

Ｈ 54115

Ｌ 52845

Ｃ 53960 大証比+380（イブニング比+0）

Vol 30178

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（7日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル159.10円換算）で、KDDI＜9432＞、日本たばこ産

業＜2914＞、オリエンタルランド＜4661＞などが下落し、やや売り優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) アイシン精機 14.25 0.33 2267 53.

5

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 6.56 0.02 5218 5

6

8035 (TOELY) 住友商事 38.14 0.36 6068 2

3

6758 (SONY.N) TDK 13.16 0.33 2094 17.

5

9432 (NTTYY) KDDI 16.86 -0.47 2682 -20.

5

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 3.02 0.02 961 -2.

6

6501 (HTHIY) 日立製作所 29.94 0.05 4763 -

1

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 11.24 -0.28 3577 1

2

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 3.89 4903 19

8

4063 (SHECY) 信越化学工業 20.73 0.04 6596 2

2

8001 (ITOCY) 丸紅 371.47 -0.87 5910 -

9

8316 (SMFG.N) みずほFG 8.25 0.05 6563 2

4

8031 (MITSY) 東京エレク 122.10 0.68 38852 41

2

6098 (RCRUY) リクルートHD 9.00 0.00 7160 18

3

4568 (DSNKY) 第一三共 18.19 0.14 2894 2

1

9433 (KDDIY) 関西電力 8.16 -0.16 2597 1

9

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 12.79 0.03 1017 -1027.

5

8766 (TKOMY) 三井不動産 31.40 0.00 1665 -

7

7267 (HMC.N) スズキ 43.66 0.84 1737 -

7

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 19.04 -0.12 6059 -2

7

6902 (DNZOY) ファナック 17.29 -0.05 5502 -

2

4519 (CHGCY) 中外製薬 27.50 -0.29 8751 1

2

4661 (OLCLY) オリエンランド 16.54 -0.24 2632 -13.

5

8411 (MFG.N) オリックス 29.86 0.06 4751 2

0

6367 (DKILY) ダイキン工業 12.37 0.08 19681 -3

4

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 18.29 0.07 5820 2

2

7741 (HOCPY) キヤノン 28.25 0.04 4495 -1

0

6503 (MIELY) 三菱電機 67.24 0.26 5349 -3

7

6981 (MRAAY) 日東電工 19.49 0.01 3101

7

7751 (CAJPY) 任天堂 13.78 -0.13 8770 -7

4

6273 (SMCAY) SMC 19.65 -0.01 62526 39

6

7182 (JPPTY) 日産自動車 4.29 -0.08 341 -8.

4

6146 (DSCSY) ディスコ 39.90 -1.60 63481 62

1

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 13.94 0.15 2218 -1

3

8053 (SSUMY) 三菱商事 34.25 0.01 5449 2

4

6702 (FJTSY) 富士通 20.75 0.26 3301 -4

4

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 127.50 15.90 20285 -17

5

5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.52 0.16 3347 -

2

6178 (JPPHY) 日本郵政 13.03 1.38 2073 21

5

8002 (MARUY) 三井物産 802.13 -2.86 6381

3

6723 (RNECY) ルネサス 7.20 0.02 2291 -21.

5

6954 (FANUY) 京セラ 15.74 -0.04 2504 1.

5

8725 (MSADY) 第一生命HD 18.52 0.10 1473 -

1

8801 (MTSFY) 三菱地所 28.04 0.02 4461

1

6301 (KMTUY) 小松製作所 40.44 0.05 6434 2

7

4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.88 0.04 3144 -

6

6594 (NJDCY) 日本電産 3.33 -0.05 2119 -1

7

6857 (ATEYY) シスメックス 8.90 0.10 1416 -9.

5

4543 (TRUMY) テルモ 13.95 0.21 2219 -

6

8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.79 0.15 1558 53.

5

（時価総額上位50位、1ドル159.1円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（7日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6178 (JPPHY) 日本郵政 13.03 2073 215 11.5

7

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4903 198 4.2

1

5020 (JXHLY) ENEOS 19.26 1532 60.5 4.1

1

6988 (NDEKY) ゆうちょ銀行 17.37 2764 98.5 3.7

0

8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.79 1558 53.5 3.5

6

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（7日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

7182 (JPPTY) 日産自動車 4.29 341 -8.4 -2.4

0

2801 (KIKOY) キッコーマン 19.40 1543 -38 -2.4

0

5401 (NPSCY) 日本製鉄 3.62 576 -10 -1.7

1

9104 (MSLOY) 川崎汽船 17.00 2705 -45 -1.6

4



「米国株式市場概況」（7日）

ＮＹＤＯＷ

終値：46584.46 前日比：-85.42

始値：46744.76 高値：46744.76 安値：46214.77

年初来高値：50188.14 年初来安値：45166.64

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：22017.85 前日比：21.51

始値：21927.09 高値：22024.90 安値：21611.00

年初来高値：23857.45 年初来安値：20794.64

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：6616.85 前日比：5.02

始値：6601.93 高値：6618.26 安値：6534.55

年初来高値：6978.60 年初来安値：6343.72

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.873％ 米10年国債 4.296％

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は85.42ドル安の46584.46ドル、ナスダックは2

1.51ポイント高の22017.85で取引を終了した。

東部時間7日夜の合意期限を控えたトランプ大統領の最後通告で原油価格が上昇した

ため、寄り付き後、下落。イランがトランプ政権との直接交渉を拒否したとの報道

で、合意に悲観的な見方がさらに広がりイラン戦争の激化・長期化懸念に一段安と

なった。終盤にかけて、仲介のパキスタンが米国とイランに2週間の停戦案を提示と

の報道を受け、原油価格の上昇が一段落するに連れ、売りが後退。ナスダックはプ

ラス圏を回復し、まちまちで終了した。セクター別では、半導体・同製造装置が上

昇した一方、耐久消費財・アパレルが下落した。

半導体のブロードコム（AVGO）は人工知能（AI）用半導体や他の部品を開発提供す

る長期契約をグーグルと締結したほか、AI開発を手掛けるアンソロピックとの契約

も締結し、上昇。同業のインテル（INTC）は電気自動車メーカーのテスラ（TSLA）

の最高経営責任者（CEO）マスク氏が主導するAI半導体製造プロジェクト「Terafa

b」への参画を発表し、上昇した。ヘルスケアのユナイテッドヘルス・グループ（UN

H）、CVSヘルス（CVS）、ヒューマナ（HUM）はトランプ政権がメデイケア（高齢

者・障害者向け医療保険制度）の2027年度の民間保険会社への支払い料率引き上げ

を発表し、それぞれ上昇。携帯端末のアップル（AAPL）は折り畳み式iPhoneの生産

が遅れ、発表遅延の可能性が報じられ、大幅安。住宅建設会社のレナー（LEN）やDR

ホートン（DHI）は材料コストの上昇に加え、住宅ローン金利が再び上昇したため売

り上げ鈍化で利益率低迷が懸念され、それぞれ売られた。

ジーンズなどの衣料品メーカー、リーバイ・ストラウス（LEVI）は、取引終了後に

第1四半期決算を発表。調整後の1株当たり利益が予想を上回ったほか、通期の見通

しを引き上げ、時間外取引で買われている。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》