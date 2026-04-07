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TalentX 三菱ＨＣキャピタルの人材最適配置を支援
記事提供元：フィスコ
*17:27JST TalentX---三菱ＨＣキャピタルの人材最適配置を支援
TalentX＜330A＞は6日、統合型タレントアクイジションプラットフォーム「MyTalent Platform」内のリファラル採用サービス「MyRefer(MyTalent Refer)」を導入している三菱ＨＣキャピタル＜8593＞における取り組みを発表した。
三菱ＨＣキャピタルは事業変革に向け、戦略的な人材ポートフォリオの最適化を進める中で、質の高い人材の獲得を目的にリファラル採用を強化している。
同社では、転職潜在層へのアプローチ手段としてリファラル採用を活用するとともに、社員による紹介活動をエンゲージメントの指標と位置付け、自信をもって紹介できる組織風土の醸成に取り組んでいる。
取り組みの結果、リファラル採用に関与する社員は仕事への前向きな姿勢や高いパフォーマンスを示す傾向が見られ、さらに自部署に限らず他部署の人材確保にも主体的に関与する動きが広がっている。これにより、組織強化に対する当事者意識が全社的に醸成されつつある。
「MyTalent Platform」は採用CRMを基盤に、タレントプールやブランディング、候補者管理などの機能を統合し、AIを中核とした候補者体験の設計を通じて、集客から入社後の活躍までを一気通貫で支援する。また「MyRefer」はリファラル採用サービスとして、制度設計や運用定着、社内浸透を支援し、AIによる自動化機能で人事工数削減と社員エンゲージメント向上を両立している。《AK》
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