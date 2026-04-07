*16:35JST 日経VI：上昇、イラン情勢を警戒

日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は7日、前日比＋1.15（上昇率2.98％）の39.75と上昇した。なお、高値は40.27、安値は37.73。イランの紛争終結への期待感が継続する中、昨日の米株式市場で主要指数が上昇した流れを受け、今日の東京市場は買いが先行し、日経225先物は上昇、日経VIは低下して始まった。一方、トランプ米大統領がイランとの交渉期限としている日本時間8日午前9時が迫り、警戒感も継続。日経225先物は朝方の買い一巡後は下げに転じ、日経VIは午前の時間帯に上昇に転じ、その後、日経VIは上昇幅を広げた。

【日経平均VIとは】

日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。《SK》