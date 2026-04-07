*16:07JST 4月7日本国債市場：債券先物は130円04銭で取引終了

[今日のまとめ]

＜円債市場＞

長期国債先物2026年3月限

寄付130円01銭 高値130円10銭 安値129円83銭 引け130円04銭

2年 1.365％

5年 1.797％

10年 2.394％

20年 3.309％



6日の債券先物6月限は130円01銭で取引を開始し、130円04銭で引けた。



＜米国債概況＞

2年債は3.86％、10年債は4.35％、30年債は4.91％近辺で推移。債権利回りは上昇。（気配値）



＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は3.01％、英国債は4.83％、オーストラリア10年債は4.98％、NZ10年債は4.70％近辺で推移。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・16：55 独・3月サービス業PMI改定値（速報値：51.2）

・17：00 ユーロ圏・3月サービス業PMI改定値（速報値：50.1）

・17：30 英・3月サービス業PMI改定値（速報値：51.2）

・21：30 米・2月耐久財受注（予想：前月比－1.2％、1月：0.0％）



海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》