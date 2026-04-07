*15:49JST 東証業種別ランキング：非鉄金属が下落率トップ

非鉄金属が下落率トップ。そのほか情報・通信業、鉱業、水産・農林業、空運業なども下落。一方、石油・石炭製品が上昇率トップ。そのほか不動産業、ガラス・土石製品、銀行業、その他 金融業なども上昇。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 石油・石炭製品 ／ 3,223.31 ／ 1.07

2. 不動産業 ／ 2,823.46 ／ 0.93

3. ガラス・土石製品 ／ 2,049.83 ／ 0.91

4. 銀行業 ／ 591.51 ／ 0.79

5. その他金融業 ／ 1,339.85 ／ 0.78

6. 電気機器 ／ 6,429.42 ／ 0.76

7. 証券業 ／ 835.24 ／ 0.73

8. 金属製品 ／ 1,634.26 ／ 0.65

9. ゴム製品 ／ 5,311.76 ／ 0.64

10. 卸売業 ／ 6,338.44 ／ 0.58

11. 化学工業 ／ 2,904.48 ／ 0.45

12. 海運業 ／ 2,374.17 ／ 0.43

13. 精密機器 ／ 14,202.61 ／ 0.35

14. サービス業 ／ 2,888.39 ／ 0.32

15. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,956.52 ／ 0.25

16. 保険業 ／ 3,543.44 ／ 0.22

17. 建設業 ／ 2,865.64 ／ 0.19

18. 医薬品 ／ 4,306.78 ／ 0.19

19. 電力・ガス業 ／ 745.7 ／ 0.13

20. 繊維業 ／ 919.47 ／ 0.13

21. 陸運業 ／ 2,323.13 ／ 0.12

22. パルプ・紙 ／ 636.96 ／ 0.08

23. 小売業 ／ 2,321.13 ／ 0.02

24. 食料品 ／ 2,711.99 ／ -0.03

25. その他製品 ／ 6,136.07 ／ -0.03

26. 輸送用機器 ／ 4,855.66 ／ -0.10

27. 鉄鋼 ／ 752.5 ／ -0.22

28. 機械 ／ 4,887.63 ／ -0.22

29. 空運業 ／ 223.34 ／ -0.49

30. 水産・農林業 ／ 800.68 ／ -0.51

31. 鉱業 ／ 1,319.59 ／ -0.56

32. 情報・通信業 ／ 6,806.55 ／ -0.81

33. 非鉄金属 ／ 5,581.83 ／ -2.39《CS》