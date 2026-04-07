*08:47JST 4/7

[強弱材料]

強気材料

・日経平均株価は上昇（53413.68、+290.19）

・NYダウは上昇（46669.88、+165.21）

・ナスダック総合指数は上昇（21996.34、+117.16）

・SOX指数は上昇（7916.10、+82.72）

・シカゴ日経225先物は上昇（54000、+460）

・米長期金利は低下

・高市内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日中関係の緊迫化

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・米原油先物相場は上昇（112.41、+0.87）

・為替相場は円安・ドル高（159.60-70）

・2月家計支出

・2月景気一致指数

・2月景気先行CI指数

・ヒトトヒトホールディングスが東証スタンダードに新規上場

・3月ユーロ圏サービス業PMI

・3月ユーロ圏総合PMI

・2月米国耐久財受注

・3月ブラジル貿易収支

・2月米国消費者信用残高

・3月中国外貨準備高

・米国シカゴ連銀総裁が質疑応答

・香港株式市場は休場《YY》