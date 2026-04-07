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4/7の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:47JST 4/7
[強弱材料]
強気材料
・日経平均株価は上昇（53413.68、+290.19）
・NYダウは上昇（46669.88、+165.21）
・ナスダック総合指数は上昇（21996.34、+117.16）
・SOX指数は上昇（7916.10、+82.72）
・シカゴ日経225先物は上昇（54000、+460）
・米長期金利は低下
・高市内閣による防衛費増額などの経済政策
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日中関係の緊迫化
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・米原油先物相場は上昇（112.41、+0.87）
・為替相場は円安・ドル高（159.60-70）
・2月家計支出
・2月景気一致指数
・2月景気先行CI指数
・ヒトトヒトホールディングスが東証スタンダードに新規上場
・3月ユーロ圏サービス業PMI
・3月ユーロ圏総合PMI
・2月米国耐久財受注
・3月ブラジル貿易収支
・2月米国消費者信用残高
・3月中国外貨準備高
・米国シカゴ連銀総裁が質疑応答
・香港株式市場は休場《YY》
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