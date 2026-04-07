*08:19JST 米国株式市場は上昇、原油価格や金利の安定を好感

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（6日）

APR6

Ｏ 53180（ドル建て）

Ｈ 54195

Ｌ 52735

Ｃ 53995 大証比+455（イブニング比-5）

Vol 4648



APR6

Ｏ 53200（円建て）

Ｈ 54190

Ｌ 52710

Ｃ 54000 大証比+460（イブニング比+0）

Vol 15110

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（6日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル159.66円換算）で、三井住友トラHD＜8306＞、信

越化学工業＜4063＞、SMC＜6273＞などが上昇し、やや買い優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) アイシン精機 13.92 0.00 2222 5.

5

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 6.54 0.00 5221 9

4

8035 (TOELY) 住友商事 37.78 -0.43 6032 6

9

6758 (SONY.N) TDK 12.83 0.30 2048 27.

5

9432 (NTTYY) KDDI 17.33 0.35 2767 3.

5

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 3.00 0.00 958 -8.

2

6501 (HTHIY) 日立製作所 29.89 0.02 4772 5

3

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 11.52 0.01 3679 3

1

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 3.90 4921 21

6

4063 (SHECY) 信越化学工業 20.69 0.29 6607 8

4

8001 (ITOCY) 丸紅 372.34 -3.79 5945 5

5

8316 (SMFG.N) みずほFG 8.20 0.04 6546 7

1

8031 (MITSY) 東京エレク 121.42 0.06 38772 40

2

6098 (RCRUY) リクルートHD 9.00 0.00 7185 24

5

4568 (DSNKY) 第一三共 18.05 -0.28 2882 2

4

9433 (KDDIY) 関西電力 8.32 0.17 2657 55.

5

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 12.76 -0.15 1019 -1000.

5

8766 (TKOMY) 三井不動産 31.40 -0.80 1671 2

1

7267 (HMC.N) スズキ 42.82 -3.79 1709 -9

4

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 19.16 0.23 6118 2

0

6902 (DNZOY) ファナック 17.34 0.01 5537 4

5

4519 (CHGCY) 中外製薬 27.79 -1.11 8874

9

4661 (OLCLY) オリエンランド 16.78 -0.45 2679 -0.

5

8411 (MFG.N) オリックス 29.80 -0.23 4758 7

7

6367 (DKILY) ダイキン工業 12.29 -0.07 19622 13

7

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 18.22 -0.52 5818 6

4

7741 (HOCPY) キヤノン 28.21 0.17 4504 1

9

6503 (MIELY) 三菱電機 66.98 1.04 5347 4

7

6981 (MRAAY) 日東電工 19.48 0.15 3110 2

7

7751 (CAJPY) 任天堂 13.91 0.04 8883 3

4

6273 (SMCAY) SMC 19.66 0.14 62778 65

8

7182 (JPPTY) 日産自動車 4.37 0.04 349 -3.

3

6146 (DSCSY) ディスコ 41.50 1.00 66259 -72

1

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 13.79 0.11 2202 7.

5

8053 (SSUMY) 三菱商事 34.24 -0.05 5467 6

2

6702 (FJTSY) 富士通 20.49 -0.11 3271 1

6

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 125.34 13.74 20012 -42

8

5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.36 -0.11 3308

1

6178 (JPPHY) 日本郵政 11.66 0.22 1861 11.

5

8002 (MARUY) 三井物産 804.99 9.99 6426 6

2

6723 (RNECY) ルネサス 7.18 -0.04 2293 3.

5

6954 (FANUY) 京セラ 15.78 0.35 2519 2

1

8725 (MSADY) 第一生命HD 18.42 -0.27 1470 19.

5

8801 (MTSFY) 三菱地所 28.02 -0.19 4474 2

6

6301 (KMTUY) 小松製作所 40.39 -0.26 6449 7

7

4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.84 0.07 3142

5

6594 (NJDCY) 日本電産 3.38 0.10 2159 -2

5

6857 (ATEYY) シスメックス 8.80 -0.16 1405 -8.

5

4543 (TRUMY) テルモ 13.74 0.09 2194 8.

5

8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.64 0.20 1539 28.

5

（時価総額上位50位、1ドル159.66円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（6日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4921 216 4.5

9

6098 (RCRUY) リクルートHD 9.00 7185 245 3.5

3

4755 (RKUNY) 楽天 4.88 779 19.2 2.5

3

6988 (NDEKY) ゆうちょ銀行 17.00 2714 65.5 2.4

7

9433 (KDDIY) 関西電力 8.32 2657 55.5 2.1

3

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（6日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

2801 (KIKOY) キッコーマン 19.40 1549 -24.5 -1.5

6

7267 (HMC.N) スズキ 42.82 1709 -94 -5.2

1

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 125.34 20012 -428 -2.0

9

8802 (MITEY) 住友不動産 14.00 4470 -83 -1.8

2



「米国株式市場概況」（6日）

ＮＹＤＯＷ

終値：46669.88 前日比：165.21

始値：46472.20 高値：46701.10 安値：46354.95

年初来高値：50188.14 年初来安値：45166.64

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：21996.34 前日比：117.15

始値：21939.80 高値：22052.42 安値：21864.50

年初来高値：23857.45 年初来安値：20794.64

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：6611.83 前日比：29.14

始値：6587.66 高値：6618.13 安値：6579.72

年初来高値：6978.60 年初来安値：6343.72

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.888％ 米10年国債 4.333％

米国株式市場は上昇。ダウ平均は165.21ドル高の46669.88ドル、ナスダックは117.1

6ポイント高の21996.34で取引を終了した。

トランプ大統領が明日期限までの合意なければイランのインフラ攻撃を警告したた

め原油価格の上昇を警戒し、寄り付き後、まちまち。

3月ISM非製造業景況指数の低下でダウは伸び悩んだものの、金利の低下に連れ底堅

く推移。ナスダックは終日堅調に推移し、終了した。セクター別では、消費者サー

ビスが上昇した一方、自動車・自動車部品が下落。

銀行のバンク・オブ・ニューヨーク・メロン（BK）や金融サービスプラットフォー

ム運営のロビンフッド・マーケッツ（HOOD）はトランプ政権が発表した子供向け資

産形成を支援する制度「トランプ・アカウント」の実行を支援することが財務省に

より発表され、それぞれ上昇。映画館運営のAMCエンターテインメント・ホールディ

ングス（AMC）は復活祭（イースター）連休の週末売り上げが週末として年初来で最

高を記録し、買われた。

テクノロジー会社のアップラビン（APP）は好決算を受け、アナリストが目標株価を

引き上げ、上昇。メディアのパラマウント・スカイダンス（PSKY）は、サウジアラ

ビアやカタール、アブダビなど中東ソブリンファンドが同社の同業ウーナー・ブラ

ザース・ディスカバリー（WBD）買収支持で合意したことが明かになり、上昇。電気

自動車メーカーのテスラ（TSLA）は納車台数見通しが予想を下回ったことを背景

に、アナリストが株価に弱気の見通しを示し、下落。世界最大級のETF（QQQ）など

を運用する投資運用会社のインベスコ（IVZ）は投資サービスのブラックロック（BL

K）がテクノロジー株の比重が高いiシェアーズ・ナスダック100ETF（IQQ）設定申請

を証券取引員会（SEC）に届け出たため、競争激化を懸念し、下落。

国家経済会議（NEC）のハセット委員長はインタビューで、連邦準備制度理事会（FR

B）の利下げが可能となるはず、とこたえた。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》