ホーム > マーケット > マーケットの話題 > 記事

今日の注目スケジュール：景気一致指数、欧ユーロ圏サービス業PMI、米耐久財受注など

2026年4月7日 06:30

印刷

記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：景気一致指数、欧ユーロ圏サービス業PMI、米耐久財受注など
＜国内＞
08:30　家計支出(2月)　-0.7％　-1.0％
14:00　景気一致指数(2月)　116.4　117.9
14:00　景気先行CI指数(2月)　112.0　112.1


ヒトトヒトホールディングスが東証スタンダードに新規上場(公開価格:430円)


＜海外＞
17:00　欧・ユーロ圏サービス業PMI(3月)　50.1　50.1
17:00　欧・ユーロ圏総合PMI(3月)　50.5　50.5
21:30　米・耐久財受注(2月)　-1.0％　0％
27:00　ブ・貿易収支(3月)　69.00億ドル　42.08億ドル
28:00　米・消費者信用残高(2月)　112.5億ドル　80.5億ドル


中・外貨準備高(3月)　3兆3730億ドル　3兆4278億ドル

米・シカゴ連銀総裁が質疑応答

香港・株式市場はイースターマンデーの振替休日のため休場


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

関連記事