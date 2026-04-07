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今日の注目スケジュール：景気一致指数、欧ユーロ圏サービス業PMI、米耐久財受注など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：景気一致指数、欧ユーロ圏サービス業PMI、米耐久財受注など
＜国内＞
08:30 家計支出(2月) -0.7％ -1.0％
14:00 景気一致指数(2月) 116.4 117.9
14:00 景気先行CI指数(2月) 112.0 112.1
ヒトトヒトホールディングスが東証スタンダードに新規上場(公開価格:430円)
＜海外＞
17:00 欧・ユーロ圏サービス業PMI(3月) 50.1 50.1
17:00 欧・ユーロ圏総合PMI(3月) 50.5 50.5
21:30 米・耐久財受注(2月) -1.0％ 0％
27:00 ブ・貿易収支(3月) 69.00億ドル 42.08億ドル
28:00 米・消費者信用残高(2月) 112.5億ドル 80.5億ドル
中・外貨準備高(3月) 3兆3730億ドル 3兆4278億ドル
米・シカゴ連銀総裁が質疑応答
香港・株式市場はイースターマンデーの振替休日のため休場
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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