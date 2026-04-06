*11:53JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:T＆DHD、放電精密、オンコリスなど

＜3566＞ ユニネク 707 +7

続伸。3日の取引終了後に、26年12月期3月度月次業績速報を発表し、好材料視されている。3月は寒暖の変化を繰り返しながらも、月間を通じて気温が緩やかに上昇したことで、冬物商材の需要が落ち着きを見せ、春夏商材への切り替えが進展した。ポロシャツ等の軽装商材の販売が堅調に推移したことに加え、先月に引き続きファン付き作業服の需要が拡大し、売上を牽引した。これらの結果、売上高は前年同月比125.6%となった。

＜4394＞ エクスモーション 863 +76

急騰、年初来高値更新。26年11月期第1四半期の売上高は3.58億円(前年同期比4.5%増)、経常利益は0.58億円(同56.1%増)と増収増益だった。コンサルティング事業は従来の自動車業界の顧客からの継続案件だけでなく、他の産業分野からの新規顧客案件の獲得が進んだ。また、生成AIの活用を前提とした開発環境の変化を牽引すべく新たなコンサルティング支援の形態での契約も獲得した。併せて、5月31日を基準日として1株につき2株の割合をもって株式分割を実施することや、増配も発表した。

＜4588＞ オンコリス 2373 +107

急騰。製造販売承認申請を行ったOBP-301に関して、申請後に適合性書面調査及びGCP実地調査を受け、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)から『適合』との結果通知書を受領したことを発表した。両調査の結果が『適合』と判断されたことで、OBP-301の原資料から承認申請資料までの信頼性が保証された。食道がんを対象とする世界初の腫瘍溶解アデノウイルスとしてOBP-301の製造販売承認を厚生労働大臣から得られた後に、26年12月期から販売を開始する計画としている。

＜8289＞ オリンピックG - -

ストップ高。株式交換によってパン・パシフィックと経営統合、完全子会社になると発表している。株式交換比率は1：1.18、先週末のパン・パシフィックの終値を基準とすると、理論株価は1121円となり、同株価にサヤ寄せを目指す動きとなっている。同社は6月29日に上場廃止となる予定。なお、一部月刊誌では先に、同社が「身売り準備に入った」と報じており、先週から再編期待に株価が急伸する状態となっていた。

＜2341＞ アルバイトタイ 220 +20

大幅続伸。一時は48円高まで急騰。先週末に26年2月期の業績修正を発表している。営業利益は従来予想の1.4億円から1.6億円、前期比2.4倍にまでに上方修正、収益性の高い商材である「ワガシャ de DOMO」などのHRテックやRPO事業の拡販が進行したことで、利益率が高まる状況になっているもよう。また、繰延税金資産の計上などによって、純利益は0.6億円から1.9億円に大きく引き上げられている。

＜6469＞ 放電精密 3600 +245

大幅反発。先週末に26年2月期の業績上方修正を発表している。営業利益は従来予想の8億円から11.2億円、前期比62.8％増に引き上げ。生産性向上施策の効果による収益力向上、採用計画未達による人件費の減少、修繕計画の延期などにより、放電加工・表面処理セグメントの利益が上振れとなったもよう。年間配当金も従来計画の15円から18円に引き上げ、前期比では6円の増配となる。

＜6264＞ マルマエ 1512 -97

大幅反落。先週末に上半期の決算を発表、営業利益は15.7億円で前年同期単独比64.6％の大幅増益となっている。2月10日の上方修正数値15.4億円を小幅に上回る着地へ。半導体事業の収益性改善、M&A効果などが寄与する形で大幅増益となっている。ただ、上方修正を受けて株価は上昇した経緯もあり、通期予想の32億円、前期比52.1％増は据え置いていることから、短期的な出尽くし感が先行する状況になっているもよう。

＜8795＞ T＆DHD 3890 -262

大幅反落。先週末に31年3月期までの新グループ長期ビジョンを発表している。数値目標として、31年3月期グループ修正利益2300億円、修正ROE15％を目指すとしている。26年3月期見込はそれぞれ、1460億円、10.9％となっている。一方、5000億円の投資枠を設定、積極的にM&Aを志向する方針。大規模自己株式取得は想定しておらず、自社株取得の期待値低下が強く反映される形となっているようだ。《AT》